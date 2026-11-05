Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1-1-2027.

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 399/2026/NĐ-CP ngày 2-11-2026 của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Theo danh mục địa bàn áp dụng, vùng III của tỉnh Tuyên Quang gồm các phường: Mỹ Lâm, Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Bình Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường. Mức lương tối thiểu tại các địa bàn này là 4.450.000 đồng/tháng và 21.400 đồng/giờ. Các xã, còn lại thuộc vùng IV, áp dụng mức 4.040.000 đồng/tháng và 19.400 đồng/giờ.

Việc xác định mức lương tối thiểu vùng căn cứ vào nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh tại các địa bàn thuộc những vùng khác nhau thì từng đơn vị, chi nhánh áp dụng mức lương tương ứng với địa bàn hoạt động. Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu vực khác thuộc trường hợp được Nghị định quy định, nếu nằm trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất. Với người hưởng lương theo giờ, mức trả phải đáp ứng mức lương tối thiểu giờ tương ứng. Trường hợp trả lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, tiền lương khi quy đổi theo tháng hoặc giờ cũng không được thấp hơn mức tối thiểu.

Nghị định yêu cầu người sử dụng lao động rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế, quy định trả lương để điều chỉnh phù hợp. Việc thực hiện mức lương tối thiểu mới phải bảo đảm không xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo pháp luật lao động. Các nội dung đã thỏa thuận, cam kết hợp pháp có lợi hơn cho người lao động tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Để thực hiện đúng quy định từ đầu năm 2027, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh cần chủ động xác định vùng áp dụng, rà soát và điều chỉnh những mức lương chưa đáp ứng yêu cầu. Người lao động cần đối chiếu mức lương theo công việc, chức danh trong hợp đồng với mức tối thiểu tại nơi làm việc, kịp thời trao đổi với người sử dụng lao động để bảo đảm quyền lợi.