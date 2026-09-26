Áp dụng mức hỗ trợ mới từ Quỹ phòng, chống thiên tai

Theo quy định mới, nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động ứng phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả và phòng ngừa thiên tai. Việc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, mục đích và không trùng lặp với các nguồn hỗ trợ khác.

Quyết định quy định người dân phải sơ tán khỏi nơi nguy hiểm được hỗ trợ chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống tại nơi sơ tán với mức tối đa 100 ngàn đồng/người/ngày. Người bị thiệt hại do thiên tai có thể được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu thiết yếu khác; trong đó, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu cầu cấp thiết khác được hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa là 300 ngàn đồng/người/đợt thiên tai; sách, vở, phương tiện học tập tối đa 400 ngàn đồng/học sinh/đợt.

Quỹ cũng hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị thiệt hại, chi phí điều trị người bị thương nặng, mai táng đối với người chết, mất tích do thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp theo quy định.

Đối với công trình y tế, trường học, giao thông và công trình phòng, chống thiên tai bị ảnh hưởng, mức hỗ trợ theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa là 3 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư một công trình.