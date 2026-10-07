Áp dụng 'luồng xanh' cho các dự án đầu tư công trọng điểm

Cơ chế này hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn và phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

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Theo đó, cơ chế “luồng xanh” được áp dụng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cấp thành phố, cấp xã, phường. Danh mục thủ tục bao gồm: thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; quy hoạch chi tiết 1/500, tổng mặt bằng; đánh giá tác động môi trường; chuyển mục đích sử dụng đất, đất rừng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối tượng thụ hưởng cơ chế gồm toàn bộ dự án đầu tư công trọng điểm quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 (theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2026 của Thành ủy Đà Nẵng), cùng các dự án cấp thiết trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế.

Nhiều dự án trọng điểm được đưa vào danh mục áp dụng như: Trường THPT Phạm Phú Thứ, Đầu tư xây dựng trường THPT trên địa bàn phường Sơn Trà, THPT Hòa Xuân, Trường THPT phường Điện Bàn Đông, THPT Ông Ích Khiêm, THCS Trần Quốc Tuấn; Trường Chuyên biệt Tương Lai, nâng cấp Trường THPT Nguyễn Hiền; xây mới Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang và cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan chủ trì xử lý thủ tục hành chính phải rà soát, tổ chức lại quy trình nội bộ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. Việc xử lý hồ sơ thực hiện theo nguyên tắc liên thông, liên tục; các thủ tục được phép triển khai đồng thời sẽ tiến hành song song để tránh gián đoạn.

Thời hạn lấy ý kiến phối hợp giữa các cơ quan được khống chế tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Quá thời hạn này mà không có phản hồi thì được coi là đồng ý. Với các trường hợp phức tạp hoặc pháp luật bắt buộc phải có ý kiến thẩm định mà chậm trễ, cơ quan chủ trì phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Cơ chế “luồng xanh” bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, không bỏ qua hay lược bớt các điều kiện, thẩm quyền quy định. Các dự án khẩn cấp hoặc đặc biệt đã có quy chế cắt giảm riêng sẽ thực hiện theo quy định đó, không áp dụng chồng lấn.

Chủ đầu tư và cơ quan đề xuất dự án chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện. Đơn vị phải chủ động lập tiến độ chi tiết, theo dõi sát sao, đôn đốc các bên liên quan và kịp thời xử lý vướng mắc. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ đủ năng lực, xác định rõ đầu mối phụ trách, chịu trách nhiệm về các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

UBND thành phố giao Sở Tài chính làm cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình triển khai, định kỳ báo cáo khó khăn vượt thẩm quyền và phối hợp rà soát đề xuất điều chỉnh danh mục dự án, thủ tục hành chính phù hợp thực tế. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp xử lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm khớp nối tiến độ chung.