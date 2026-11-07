Áp dụng hiệu quả thiết bị UAV trinh sát vào thực tiễn chiến đấu

Ngày 7/11, tại Bắc Ninh, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng vận hành, điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát khóa 1. Đây là khoá bồi dưỡng cấp chứng nhận đầu tiên về lĩnh vực này của Bộ Công an cũng như của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Khóa học được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai huấn luyện cán bộ biết vận hành, điều khiển thiết bị UAV phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh được giao chủ trì nghiên cứu giáo trình, đề xuất nội dung đào tạo và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng nhận kỹ năng vận hành, điều khiển UAV trinh sát.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều khiển, vận hành thiết bị UAV trinh sát khóa 1.

Căn cứ chương trình và kế hoạch học tập toàn khóa, học viên đã được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề, tập trung trang bị kiến thức cơ bản về thiết bị bay không người lái; cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại UAV và các kỹ thuật, công nghệ liên quan; các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng UAV; quy trình kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn trước và trong quá trình điều khiển bay; kỹ thuật vận hành, điều khiển UAV trinh sát đa rô-to trọng tải nhẹ và các nội dung liên quan phục vụ yêu cầu công tác thực tiễn.

Trước khi vận hành, điều khiển thiết bị UAV, các học viên phải thực hiện đo nồng độ cồn theo quy định.

Chương trình bồi dưỡng chú trọng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, học viên được rèn luyện kỹ năng vận hành, điều khiển UAV theo đúng quy trình, từng bước làm quen với thao tác điều khiển, sử dụng thiết bị mô phỏng và UAV thực, nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình huấn luyện và khai thác, sử dụng thiết bị.

Đội ngũ giảng viên, chuyên gia tham gia giảng dạy, huấn luyện có trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần truyền đạt các nội dung thiết thực, giúp học viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thao tác và nhận thức về yêu cầu bảo đảm an toàn khi vận hành, điều khiển UAV.

Học viên thực hiện phần thi thực hành điều khiển, vận hành thiết bị UAV.

Đặc biệt, để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã được trang bị, lớp học tổ chức 1 buổi tổng luyện và 2 buổi kiểm tra, đánh giá, gồm kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Nội dung kiểm tra, đánh giá hướng tới xem xét mức độ nắm vững kiến thức chuyên môn, khả năng vận dụng quy trình kỹ thuật và kỹ năng thao tác điều khiển UAV của học viên; qua đó làm cơ sở đánh giá kết quả học tập, mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình bồi dưỡng.

Học viên điều khiển thiết bị UAV tại phần thi thực hành.

Thông qua quá trình học tập, tổng luyện và kiểm tra, đánh giá, học viên có điều kiện hệ thống hóa kiến thức, củng cố kỹ năng vận hành, điều khiển UAV, nâng cao ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật và các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị. Kết thúc khóa bồi dưỡng đầu tiên, 100% học viên đạt yêu cầu đề ra.

Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh theo dõi phần thi thực hành của các học viên qua màn hình.

Theo Đại tá, TS Đặng Văn Tuyên, Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông và Kỹ thuật nghiệp vụ, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, khóa bồi dưỡng đầu tiên có ý nghĩa quan trọng bởi đây là bước cụ thể hóa nhiệm vụ đào tạo nhân lực ứng dụng công nghệ UAV phục vụ công tác Công an.

Trong thời gian tới, trên cơ sở tổng kết khóa đầu tiên và tiếp thu phản hồi của các đơn vị sử dụng cán bộ, học viện sẽ tiếp tục hoàn thiện giáo trình, chuẩn hóa tiêu chí đánh giá, nâng cao chất lượng mô phỏng và thực hành, đồng thời từng bước nghiên cứu các nội dung bồi dưỡng chuyên sâu gắn với tình huống nghiệp vụ. Về lâu dài, học viện hướng tới gắn kết chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, từng bước trở thành địa chỉ có năng lực chuyên sâu về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cho lực lượng CAND.

Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Trung tá Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, học viên lớp bồi dưỡng khóa 1 chia sẻ: "Trong quá trình học tập và huấn luyện tại học viện, học viên đã được học đi đôi với hành để vừa nắm vững kiến thức và thành thạo các kỹ năng thực tế. Tôi ấn tượng nhất về nội dung điều khiển UAV theo các tình huống nghiệp vụ bởi đây là nội dung sát và phù hợp, ứng dụng ngay vào thực tiễn công tác của từng học viên. Các chuyên đề đào tạo trong khóa học này và kỹ năng vận hành được giảng viên nhà trường truyền đạt rất phù hợp và có ý nghĩa đối với mỗi học viên sau khi kết thúc khóa học về phục vụ tại đơn vị"...

Đại tá, TS Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đã ghi nhận và biểu dương đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên của học viện, những đồng chí được đào tạo bài bản, chính quy tại Cộng hòa Belarus trở về. Với trình độ chuyên môn vững vàng cùng tinh thần nhiệt huyết, các thầy cô giáo đã truyền thụ những kiến thức chuẩn mực, kinh nghiệm thực tiễn quý báu, áp dụng phương pháp huấn luyện khoa học, giúp các học viên nhanh chóng làm chủ công nghệ và kỹ năng điều khiển UAV trinh sát trong thời gian ngắn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp bồi dưỡng khóa 1.

Thiếu tướng Lê Minh Thảo cũng biểu dương tinh thần vượt khó, ý thức kỷ luật khắt khe và sự nỗ lực không ngừng trong suốt quá trình học tập, rèn luyện của các học viên đã được thể hiện thông qua kết quả thực tế từ khóa học. Đồng thời, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cũng mong muốn khi trở về đơn vị công tác, các học viên sẽ phát huy tối đa những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng, áp dụng hiệu quả thiết bị UAV trinh sát vào thực tiễn chiến đấu, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới...