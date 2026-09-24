Áp dụng đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư áp dụng đối với tổ chức dịch vụ việc làm công được giao thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các tổ chức, cá nhân liên quan. Theo đó, các tỉnh, thành phố được chia thành 5 nhóm để áp dụng hệ số đơn giá. Đà Nẵng thuộc nhóm 3, cùng với Hải Phòng, Phú Thọ, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vĩnh Long, Ninh Bình, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Hưng Yên và An Giang.

Đối với dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, đơn giá cơ bản lần lượt là 19.691 đồng/lượt tư vấn và 51.616 đồng/lượt giới thiệu việc làm. Hệ số nhóm địa phương từ 0,62 đến 2,86; nhóm 3 là 1,63. Với dịch vụ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm, đơn giá tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là 317.241 đồng/lượt, trả kết quả 175.126 đồng/lượt; hệ số nhóm 3 là 1,53.

Đối với giải quyết trợ cấp thất nghiệp, đơn giá gồm: tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp 79.800 đồng/lượt; thông báo tìm kiếm việc làm 15.468 đồng/lượt; tạm dừng 28.143 đồng/lượt; tiếp tục hưởng 28.748 đồng/lượt; chấm dứt 32,507 nghìn đồng/lượt và chuyển nơi hưởng 37.200 đồng/lượt. Hệ số nhóm 3 là 1,32.

Thông tư cũng quy định đơn giá dịch vụ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, với mức 35.888 đồng/lượt tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và 8.220 đồng/lượt trả kết quả; hệ số nhóm 3 là 1,61.