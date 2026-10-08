Áp dụng công nghệ tạo hiệu quả khi phục dựng di sản
Với công nghệ 3D, quét không gian, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo, những công trình, kiến trúc, hiện vật có thể được số hóa, tái hiện một cách trực quan, sinh động, kể cả với những di sản đã bị mai một hoặc không còn nguyên trạng, qua đó góp phần lan tỏa giá trị di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và tạo thêm những sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ap-dung-cong-nghe-tao-hieu-qua-khi-phuc-dung-di-san-421316.htm