Áp dụng công nghệ tạo hiệu quả khi phục dựng di sản

Thu đến với hồ Ba Bể bằng những đổi thay rất khẽ, đôi khi chỉ đủ để người ta nhận ra trong một thoáng bất chợt. Thu hiện ra trong làn sương mỏng còn vương trên mặt nước, trong sắc xanh dịu lại của núi rừng, trong cái se lạnh theo con thuyền lướt chậm giữa mặt hồ. Giữa khoảng trời nước mênh mang ấy, Ba Bể như chậm hơn một nhịp, đủ để người ta nhìn kỹ hơn một vạt nắng, một tán cây đang đổi màu hay một con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi...