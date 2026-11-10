Áp dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Việc triển khai, vận hành “Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” nhằm đổi mới và áp dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền PCCC&CNCH của thành phố Hà Nội

Kết nối trực tuyến, tư vấn sát thực tế

Tiện ích góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chủ động nhận diện và khắc phục nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện.

Điện phục vụ hầu hết hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu hệ thống dây dẫn, thiết bị điện xuống cấp, lắp đặt không đúng quy cách hoặc sử dụng quá tải. Đáng chú ý, tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, kho hàng, nhà xưởng, nguy cơ cháy do điện càng lớn khi nhiều thiết bị hoạt động liên tục, hàng hóa tập trung với số lượng lớn.

Nhằm đảm bảo an toàn cháy, nổ ngày 23/7/2026, UBND thành phố Hà Nội chính thức ra mắt Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên nền tảng iHanoi. Đây là sản phẩm do Công an thành phố phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng. Trước đó, từ đầu tháng 7/2026, tiện ích được triển khai thí điểm tại hai phường Hoàn Kiếm và Vĩnh Hưng.

Thông qua điện thoại thông minh, người dân có thể đăng nhập iHanoi, lựa chọn Mini App, cung cấp thông tin về địa chỉ, mã khách hàng sử dụng điện, loại hình cơ sở và nội dung cần tư vấn; đồng thời gửi hình ảnh thực tế để cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ. Sau khi tiếp nhận, yêu cầu được chuyển đến các đơn vị liên quan. Căn cứ nội dung phản ánh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với ngành Điện lực, chính quyền địa phương kiểm tra, tư vấn và hướng dẫn khắc phục những tồn tại.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 23/7 đến 23/10/2026, Mini App đã tiếp nhận 825 đề nghị, trong đó 812 yêu cầu được giải quyết.

Đưa công nghệ vào phòng ngừa cháy, nổ

Tại nhà máy sản xuất Eco Factory, ông Nguyễn Xuân Ngọc, quản lý nhà máy cho biết, sau khi gửi yêu cầu qua Mini App, cơ sở đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và ngành Điện lực đến kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn điện. Qua đó, doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn và chủ động khắc phục.

“Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên nền tảng iHanoi

Tương tự, anh Đỗ Duy Phú, ở phố Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm cho biết, khi phát hiện hệ thống dây điện bên ngoài nhà có dấu hiệu chưa hợp lý, anh đã gửi đề nghị hỗ trợ qua iHanoi. Khoảng 30 phút sau, anh nhận được cuộc gọi từ các đơn vị liên quan để trao đổi, hướng dẫn xử lý.

Bên cạnh tiếp nhận trực tuyến, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích tại cơ sở. Đại úy Vương Hoàng Vũ, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 cho biết, hằng tuần, đơn vị cử đoàn viên thanh niên phối hợp với các lực lượng xuống địa bàn hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng ứng dụng, tra cứu các quy định và khuyến cáo về an toàn điện.

Việc triển khai Mini App góp phần cụ thể hóa yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC và CNCH theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH giai đoạn 2026-2030; đồng thời phù hợp với định hướng chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội, Mini App là một trong những điểm nhấn trong kết quả công tác của đơn vị năm 2026. Thông qua tiện ích, người dân, doanh nghiệp có thể chủ động gửi yêu cầu, đặt lịch để cơ quan chức năng kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn bảo đảm an toàn điện tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Sở Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo Đề án an toàn điện; nghiên cứu khai thác các thiết bị như công tơ điện thông minh, aptomat và thiết bị giám sát điện phù hợp nhằm hỗ trợ nhận diện sớm dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng điện.

Việc kết hợp các giải pháp công nghệ với sự chủ động của người dân, doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Qua đó, từng bước chuyển công tác PCCC từ xử lý sự cố sang chủ động phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ ngay từ cơ sở, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.