Áp dụng biểu giá điện mới, người dân được giảm tiền điện như thế nào?

Trong vài ngày qua, chính sách về giá điện đã có sự điều chỉnh. Cụ thể, từ ngày 1/11 sẽ áp dụng mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mới đây nhất, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2892, công bố biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước.

Bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ 101-200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ 201-400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ 401-700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Khi áp dụng biểu giá mới, phần lớn khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm tiền điện so với biểu giá 6 bậc cũ. Ảnh: EVN

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, khi áp dụng biểu giá mới, phần lớn khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm tiền điện so với biểu giá 6 bậc cũ.

Khi giảm giá bán lẻ điện 2%, khách hàng sử dụng đến 900 kWh/tháng (chiếm 98,23% khách hàng) sẽ có tiền điện giảm, mức giảm cao nhất là 77.900 đồng/tháng.

Ngược lại, khách hàng sử dụng trên 900 kWh/tháng (chiếm 1,77% khách hàng) sẽ tăng tiền điện do việc thiết kế lại số bậc.

Với khách hàng sử dụng 1.000 kWh/tháng tăng tiền điện là 37.600 đồng/tháng, khách hàng sử dụng 2.000 kWh/tháng sẽ tăng tiền điện là 421.300 đồng/tháng.

Theo báo cáo của EVN, trong năm 2025, nhóm sử dụng 100 kWh/hộ/tháng có 7.255.322 hộ, chiếm 24,71%. Với mức tiêu thụ này, tiền điện theo biểu giá cũ 6 bậc là 201.700 đồng, trong khi theo biểu giá mới giảm còn 190.100 đồng, tương đương giảm 11.600 đồng/tháng.

Ở nhóm sử dụng 200 kWh/tháng, có 9.673.179 hộ, chiếm 32,94%. Tiền điện giảm từ 439.700 đồng xuống 419.000 đồng, tương đương giảm 20.700 đồng/tháng.

Đối với nhóm sử dụng 300 kWh/tháng, có 5.752.307 hộ, chiếm 19,59%. Tiền điện giảm từ 739.500 đồng xuống 708.400 đồng, tức giảm 31.100 đồng/tháng.

Như vậy, riêng ba nhóm khách hàng sử dụng từ 100-300 kWh/tháng đã chiếm hơn 77% tổng số hộ sử dụng điện. Đây cũng là những nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ việc điều chỉnh giá điện.

Đáng chú ý, mức giảm tiền điện lớn nhất thuộc về nhóm sử dụng khoảng 700 kWh/hộ/tháng. Với 467.279 hộ, chiếm 1,59%, tiền điện giảm từ 2.112.500 đồng xuống 2.034.600 đồng, tương đương giảm 77.900 đồng/tháng.

Ở nhóm sử dụng 800 kWh/tháng, có 283.928 hộ, chiếm 0,97%, tiền điện giảm 39.500 đồng/tháng. Với nhóm sử dụng 900 kWh/tháng, giảm 1.100 đồng/tháng.

Ngược lại, những hộ có mức tiêu thụ điện cao trên 900 kWh/tháng bắt đầu chịu tác động tăng tiền điện.

Nhóm sử dụng 1.000 kWh/tháng có 120.967 hộ, chiếm 0,41%, tiền điện tăng từ 3.150.500 đồng lên 3.187.800 đồng, tương đương tăng 37.300 đồng/tháng.

Đặc biệt, với nhóm sử dụng 2.000 kWh/tháng, có 398.107 hộ, chiếm 1,36%, tiền điện tăng từ 6.610.500 đồng lên 7.031.800 đồng, tương đương tăng 421.300 đồng/tháng.