Áp dụng biểu giá điện 5 bậc, người dân giảm khoảng 80.000 đồng/tháng

Dự báo, ngày 5/11, các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội nhiệt độ cao nhất 32 độ C, trong khi Nam Bộ có nơi nắng nóng 34 độ C. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.