Áp dụng biểu giá điện 5 bậc, người dân giảm khoảng 80.000 đồng/tháng
Từ ngày 1/11, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới gồm 5 bậc thang đã chính thức được áp dụng. Việc thay đổi cơ cấu biểu giá, kết hợp với điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân sẽ tác động trực tiếp đến hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình, trong đó hơn 98% số hộ sử dụng điện được giảm tiền điện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ap-dung-bieu-gia-dien-5-bac-nguoi-dan-giam-khoang-80000-dong-thang-246261105063905456.htm