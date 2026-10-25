'Áo xanh' xuống đồng chạy đua với mùa gặt

Những ngày qua, đoàn viên, thanh niên nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An﻿ đã xuống đồng, hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng, hộ neo người, hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa. Những bóng áo xanh tình nguyện góp sức giúp người dân giữ trọn mùa vàng, lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia và nghĩa tình tuổi trẻ.

Tại xã Mường Quàng (Nghệ An), hơn 20 đoàn viên, thanh niên﻿, gồm lực lượng công an, bộ đội và các chi đoàn xóm, bản đã cùng xuống đồng giúp 3 gia đình ông Hà Ngọc Vinh, Hà Xuân Đoàn và Vi Xuân Thanh (ở xóm Châu Thôn) thu hoạch lúa.

Đây đều là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn﻿, các thành viên trong gia đình thường xuyên đau ốm. Trong khi đó, lúa trên đồng đã chín vàng, việc thu hoạch của các gia đình gặp nhiều trở ngại.

Thanh niên tình nguyện tiếp thêm sức người, giúp các gia đình đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế nguy cơ thất thoát khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Không quản vất vả, mỗi đoàn viên đều chung tay với mong muốn giúp bà con sớm đưa những bó lúa vàng về nhà. Việc làm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự sẻ chia với gia đình có công với cách mạng và những hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Châu Hồng, trước tình trạng lúa chín nhưng máy gặt lớn không thể tiếp cận những thửa ruộng lầy lội ở khu vực bản Ngọc (bản Na Noong cũ), Chi đoàn Công an xã đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp xuống đồng giúp người dân thu hoạch.

Giữa cái nắng oi ả, màu áo xanh công an nổi bật bên những thửa ruộng vàng óng. Các chiến sĩ cùng bà con cắt lúa, bó cẩn thận rồi gánh từng bó lúa nặng trĩu hạt về tận nhà.

Nắng nóng, công việc vất vả nhưng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt của các chiến sĩ công an khi xuống đồng giúp người dân.

Ở xã Hữu Kiệm, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng tích cực tham gia giúp người dân thu hoạch lúa. Bằng những việc làm cụ thể, lực lượng dân quân góp sức cùng bà con chạy đua với thời tiết, đưa lúa chín về nhà, giảm bớt gánh nặng cho những gia đình thiếu lao động.

Những hoạt động cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi của tuổi trẻ và lực lượng vũ trang đối với cộng đồng. Màu áo xanh giữa đồng lúa không chỉ góp sức làm nên mùa vàng trọn vẹn hơn, mà còn vun đắp tình làng nghĩa xóm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng hành động thiết thực, nhất là với gia đình có công với cách mạng, hộ neo người và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.