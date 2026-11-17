Giữ nhịp đội hình

Với Phạm Huy Hoàng - sinh viên năm 3 Trường Đại học Giao thông Vận tải, cảm giác đứng giữa một đội hình lớn, điều phối từng bước chân và giữ nhịp kỷ luật cho hàng trăm đồng đội không còn xa lạ. Năm 2025, trong không khí hào hùng của sự kiện A80, Hoàng từng đảm nhận vai trò quản quân cho đội hình sinh viên tình nguyện của trường.

Bước sang năm 2026, khi Thành Đoàn Hà Nội huy động lực lượng cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Hoàng lại một lần nữa khoác lên màu áo xanh quen thuộc và tiếp tục nhận trọng trách quản quân gần 200 sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Phạm Huy Hoàng tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản đội hình tình nguyện của trường. ﻿Ảnh: Bảo Lâm

“Được góp mặt ở cả hai dấu mốc lớn là A80 năm 2025 và Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay là niềm vinh dự. Những bài học từ thực tế trước đó giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều để điều hành, giữ nhịp đội hình”, Hoàng bộc bạch.

Là một trong số tình nguyện viên dày dặn kinh nghiệm từng tham gia phục vụ sự kiện quan trọng A80, Phạm Huy Hoàng lại có mặt trong đội hình 2.900 tình nguyện viên tham gia Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trước thềm sự kiện, tối 16/11, đội hình 2.900 tình nguyện viên tham gia Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đã có màn ra mắt ấn tượng, khí thế diễn ra tại Trường Đại học Phenikaa.

Nghi lễ chào cờ trang nghiêm với sự hiện diện của lá Quốc kỳ thiêng liêng và biểu trưng Thành đoàn Hà Nội, mở đầu buổi gặp mặt của 2.900 tình nguyện viên. Ảnh: Hoàng Huy

Sau nghi thức chào cờ, lá Quốc kỳ được các đoàn viên truyền tay nhau theo đội hình, tiến về vị trí trung tâm. Toàn bộ 2.900 tình nguyện viên đặt tay phải lên ngực, hướng về lá cờ đỏ sao vàng và đồng thanh hát. Tiếp đó, lần lượt biểu trưng của thành phố Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Ngày Văn hóa Việt Nam được rước lên vị trí trang trọng, hòa cùng giai điệu của ba ca khúc: “Xin chào Hà Nội của tương lai”, “Vươn xa Thanh niên”, “Việt Nam tinh hoa”.

Cao trào của buổi lễ bùng nổ khi lời hiệu triệu “Tuổi trẻ Thủ đô” được xướng lên. Ngay lập tức, 2.900 giọng nói đồng thanh đáp lại hai tiếng “Sẵn sàng”, vang dậy khắp không gian như một lời cam kết sắt đá trước giờ xuất quân.

Các tình nguyện viên biểu thị tinh thần quyết tâm và sẵn sàng cho Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm

Sẵn sàng cho Ngày Văn hóa Việt Nam

Đằng sau tiếng hô “Sẵn sàng” đầy khí thế ấy là khối lượng công việc tỉ mỉ đang chờ đợi 2.900 tình nguyện viên tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt sắp tới.

Theo phân công của Ban Tổ chức, lực lượng áo xanh sẽ tỏa đi đảm nhận nhiều nhóm nhiệm vụ, từ trực tiếp góp mặt trên sân khấu trong vai trò diễn viên đồng diễn, diễn viên hợp xướng, đến những vị trí hỗ trợ Ban Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đại biểu và khán giả, tương tác, hỗ trợ công tác y tế và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Biểu trưng thành phố Hà Nội được trang trọng đưa lên giá đỡ trên nền ca khúc “Xin chào Hà Nội của tương lai”. Ảnh: Hoàng Huy

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong thời gian qua lực lượng thanh niên tình nguyện Thủ đô tích cực đóng góp và ghi đậm dấu ấn trong các sự kiện chính trị, văn hoá lớn. Dù được phân công ở vị trí từ diễn viên quần chúng đến hướng dẫn khán giả, giữ gìn vệ sinh môi trường…, mỗi công việc đều mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Thủ đô.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình gặp mặt tình nguyện viên. Ảnh: Hoàng Huy

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu của tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026, anh Hưng lưu ý toàn lực lượng chuẩn bị chu đáo thể chất và tinh thần, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng lịch trình tập huấn cường độ cao.

“Dù ở vị trí nào, rất mong các bạn giữ được hình ảnh của thanh niên Thủ đô: Xung kích, tiên phong, thân thiện, lễ phép và sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi người khi tham dự chương trình, xứng đáng với hình ảnh đẹp của thanh niên Hà Nội thanh lịch, văn minh”, anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.