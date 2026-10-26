“Áo xanh” tiên phong trên “mặt trận số” (Bài 1)

BÀI 1

“PHỦ XANH” KHÔNG GIAN MẠNG

Bằng việc lan tỏa thông tin tốt, những câu chuyện đẹp; đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng…, ĐVTN Đồng Nai đã và đang góp phần “phủ xanh” không gian mạng, tạo dòng chảy thông tin tích cực, nhân văn và có giá trị trên môi trường số.

Đây cũng là cách người trẻ khẳng định vai trò chủ động, tiên phong trong xây dựng, định hướng thông tin trên môi trường mạng, hướng đến xây dựng môi trường số văn minh, an toàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Từ khi mạng xã hội (MXH) thịnh hành, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đưa những thông tin tích cực lên không gian mạng. Nhất là từ năm 2022, khi Trung ương Đoàn triển khai phong trào Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên không gian mạng, việc triển khai các nội dung này đã được các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương thực hiện mạnh mẽ trên các trang MXH của Đoàn, Hội, Đội.

Chị Phạm Thị Thu Thảo, Phó ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trải nghiệm Bản đồ số tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Đồng Nai, tổ chức Đoàn các cấp đã “phủ xanh” MXH bằng những câu chuyện về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ; tinh thần dũng cảm, tình nguyện cống hiến, hành động đẹp của ĐVTN đối với cộng đồng; những tấm gương người trẻ vượt khó vươn lên, những sáng kiến và cách làm mới của tuổi trẻ…

Trang TikTok TuoitreDongnai hiện có trên 12,3 ngàn lượt người theo dõi. Các bài đăng chủ yếu là những video, clip ngắn về hoạt động của Đoàn. Những video, clip về tinh thần dấn thân, cống hiến của đoàn viên, thanh niên luôn thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ. Cách đây 1 năm, thông tin về Giải thưởng Thanh niên sống đẹp và hành trình 11 năm “gieo chữ” xuyên mưa nắng của cô giáo Nguyễn Thị Thu Nga (Trường mầm non Mã Đà, xã Trị An, nay là phường Trị An) được lan tỏa trên các trang MXH của Đoàn, Hội, Đội. Hình ảnh chị Nga kiên cường mỗi ngày vượt hơn 20km đường đất đỏ để nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ vùng sâu; chủ động nâng cao chất lượng dạy học và vận động cơ sở vật chất cho học sinh nghèo đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, trở thành tấm gương sáng truyền cảm hứng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM nhấn mạnh: “Trên không gian mạng, Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn; biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm”.

Tương tự, câu chuyện về lòng yêu nước được chia sẻ trên các trang MXH của Đoàn, Hội, Đội luôn được giới trẻ quan tâm. Minh chứng rõ nét nhất là trong đợt kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, địa phương như: Chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai 30-4-2026; sự kiện A50 (Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30-4-1975 - 30-4-2025); sự kiện A80 (Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025)…, qua thông tin từ website và fanpage của Thành đoàn, nhiều ĐVTN của thành phố đã lan tỏa sự kiện bằng cách đồng loạt thay hình nền máy tính, điện thoại cá nhân, hình đại diện các nền tảng MXH của cá nhân để chào mừng, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào. Điều này khẳng định: Thế hệ trẻ hôm nay không thờ ơ, không quay lưng với lịch sử hay những giá trị truyền thống của dân tộc như luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch mà ngược lại luôn sẵn sàng tiếp nhận, lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau.

Em Hồ Trần Bích Thùy, học sinh lớp 12A8, Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (phường Trấn Biên) cho rằng: Trước thông tin tốt - xấu đan xen trên MXH, việc Thành đoàn lan tỏa những thông tin tốt, câu chuyện đẹp rất cần thiết. Từ những câu chuyện chân thực, gần gũi của đời sống hay các hoạt động tình nguyện giúp người trẻ học hỏi những việc tốt và khơi lên tinh thần trách nhiệm xã hội. Từ đó khuyến khích các bạn trẻ sống có ích, có lý tưởng và khao khát cống hiến, chủ động tham gia những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Tạo giá trị từ những công trình số hóa

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên khẳng định: Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Nghị quyết số 57) không chỉ tạo động lực cho chuyển đổi số mà còn mở ra không gian để người trẻ phát huy vai trò xung kích, tiên phong, tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số.

Từ tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW và những định hướng phát triển của thành phố, tổ chức Đoàn đã từng bước biến lợi thế công nghệ của ĐVTN thành những công trình số hóa có giá trị thực tiễn.

Tiêu biểu là những công trình số hóa vừa để phục vụ cộng đồng vừa đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Cụ thể như Bản đồ tri ân (https://bandotrian.thanhdoandongnai.com/) là công trình số hóa được Thành đoàn ra mắt vào tháng 7-2026. Bản đồ tri ân hiện đã cập nhật thông tin, hình ảnh và địa chỉ của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố.

Theo chia sẻ của chị Phạm Thị Thu Thảo, Phó ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thành đoàn mong muốn thông qua Bản đồ tri ân giúp người trẻ hiểu hơn về những cống hiến, hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ đó, mỗi ĐVTN sẽ có thêm động lực vươn lên trong học tập, lao động, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, các mẹ Việt Nam anh hùng…

Tháng 3-2026, Đoàn phường Tân Triều đã ra mắt mô hình Số hóa địa chỉ đỏ tại Di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Bình Phước - Tân Triều và Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa (phường Tân Triều). Bí thư Đoàn phường Tân Triều Nguyễn Võ Ngọc Hòa cho biết: Để thực hiện công trình này, Đoàn phường đã thu thập, rà soát thông tin, hình ảnh tư liệu liên quan đến di tích và tích hợp vào mã QR. ĐVTN hoặc người dân khi đến tham quan chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR hoặc chia sẻ mã QR cho người thân, bạn bè không có dịp đến với di tích đều có thể tìm hiểu thông tin về lịch sử Chi bộ cộng sản Bình Phước - Tân Triều, các nhân vật lịch sử và hình ảnh liên quan…

Việc “phủ xanh” không gian mạng của người trẻ đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao sức “đề kháng” trước thông tin xấu, độc. Đây là cách kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy thông tin đúng, có sức thuyết phục để đẩy lùi thông tin sai lệch, sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thạc sĩ TRỊNH THỊ TÌNH, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị thành phố

Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường TH-THCS Tân Triều (phường Tân Triều) Thăng Văn Thắng cho rằng: Số hóa địa chỉ đỏ là cách làm thiết thực, giúp người trẻ và người dân thuận tiện tìm hiểu về lịch sử, mở ra cách làm mới trong giáo dục truyền thống cho học sinh. Giờ đây, tôi chỉ cần chia sẻ mã QR đến học sinh, các em có thể quét mã và tìm hiểu về di tích lịch sử tại địa phương mà không cần đến tận nơi…

Hiểu đúng về lịch sử dân tộc, người trẻ sẽ có thêm “kháng thể” để kiểm chứng thông tin, nhận diện những nội dung sai lệch, xuyên tạc và chủ động tiếp cận với nguồn tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian số.

Nga Sơn - Thư Ngọc