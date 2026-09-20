'Áo xanh' Quảng Ngãi chung tay làm sạch môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” và ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh

Sáng 20.9, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2026.

Dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Ánh Lan; lãnh đạo phường Cẩm Thành, Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn các xã, phường, Đoàn trực thuộc và 550 đoàn viên, thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm phát biểu

Trao tặng 4 thùng đựng rác và 10 giỏ đi chợ thân thiện với môi trường cho Tổ dân phố 8, phường Cẩm Thành

Hoạt động được tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trong bảo vệ môi trường; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng đô thị và khu dân cư xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen hằng ngày, bắt đầu từ những việc làm cụ thể như hạn chế nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, trường học và khu dân cư.

Tỉnh đoàn cũng đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục đổi mới mô hình, gắn phong trào với những công trình, phần việc thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ sinh học trong xử lý rác thải sinh hoạt và triển khai các mô hình phân loại rác tại nguồn.

Theo đó, 100% cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tế địa phương, tập trung thu gom, xử lý rác thải, xóa các điểm đen về môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao việc Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phong trào không chỉ dừng lại ở một ngày ra quân mà trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tuổi trẻ Quảng Ngãi phát huy vai trò tiên phong, triển khai các tuyến đường thanh niên tự quản, trồng cây, làm sạch bãi biển, phân loại rác đúng cách; qua đó từng bước đưa bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong đời sống của mỗi người dân, gia đình và khu dân cư.

Đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Ngay sau lễ phát động, 550 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan, lan tỏa thông điệp cùng hành động vì một Quảng Ngãi sáng - xanh - sạch - đẹp.