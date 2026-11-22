Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Áo, vụ xâm nhập xảy ra cùng thời điểm Microsoft gặp sự cố gián đoạn dịch vụ toàn cầu và đã được phát hiện, ngăn chặn ngày 13-11.

Kết quả điều tra cho thấy tin tặc đã truy cập các hồ sơ chứa tên và thông tin liên hệ công việc của nhân viên tại trụ sở bộ cùng các cơ quan đại diện ngoại giao Áo ở nước ngoài.

Bộ khẳng định dữ liệu cá nhân của công dân không bị ảnh hưởng. Vụ việc đã được thông báo cho các cơ quan an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, trong khi danh tính thủ phạm vẫn chưa được xác định.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh quốc gia Na Uy (NSM) cho biết vụ tấn công mạng nhằm vào tập đoàn dầu khí Equinor và một số doanh nghiệp khác đã khai thác lỗ hổng trong dịch vụ Azure API Management của Microsoft. Lỗ hổng này hiện đã được khắc phục.

Equinor xác nhận phát hiện vụ tấn công ngày 17-11 và ngăn chặn thành công vào ngày 20-11. Hoạt động sản xuất không bị gián đoạn và chưa ghi nhận dấu hiệu dữ liệu bị đánh cắp hoặc chỉnh sửa.

Trước đó, NSM đã nâng mức cảnh báo nguy cơ tấn công mạng lên 4/5, sau khi số vụ tấn công thành công nhằm vào doanh nghiệp Na Uy tăng gấp 3 lần trong 6 tháng.