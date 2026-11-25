Phân loại chứng chỉ: Đừng biến mình thành “thợ săn” giấy chứng nhận

Thực tế hiện nay, nhiều sinh viên mang tâm lý lo âu trước áp lực đồng trang lứa, dẫn đến việc đổ xô đi học và "sưu tầm" hàng loạt chứng chỉ từ các nền tảng trực tuyến. Các khóa học ngắn hạn mọc lên như nấm, tạo ra một “rừng” chứng chỉ khiến người trẻ dễ bị mất phương hướng, tiêu tốn thời gian nhưng không đọng lại kỹ năng thực chất.

Phân tích sâu hơn về thực trạng này, anh Nguyễn Viết Cường - chuyên gia Phân tích nghiệp vụ tại Tập đoàn GTEL (Bộ Công an) khuyên người học cần tỉnh táo chia bộ kỹ năng và chứng chỉ thành ba nhóm.

Thứ nhất là nhóm bắt buộc, điển hình là ngoại ngữ. Trong môi trường làm việc toàn cầu, ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở điểm số học thuật mà cốt lõi là năng lực giao tiếp và thích ứng văn hóa. Chuyên gia lấy ví dụ, văn hóa làm việc của doanh nghiệp Nhật Bản đòi hỏi sự tuân thủ quy trình tuyệt đối, trong khi các nước châu Âu, Mỹ lại chuộng phương pháp Agile - đề cao tính linh hoạt, cải tiến liên tục và sửa lỗi nhanh chóng. Việc am hiểu văn hóa sở tại quan trọng không kém việc nói lưu loát ngôn ngữ của họ. Thứ hai là nhóm chứng chỉ chuyên sâu nên có. Sinh viên cần xác định rõ lộ trình nghề nghiệp để đầu tư vào các chứng chỉ mang tính hệ thống (ví dụ: chứng chỉ CBAP cho ngành Phân tích nghiệp vụ, PMP cho Quản lý dự án). Thứ ba là nhóm chứng chỉ đại trà không cần thiết. “Nhiều bạn chi tiền mua các chứng chỉ học chớp nhoáng trên các nền tảng trực tuyến nhằm làm đẹp hồ sơ. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng không đánh giá cao những giấy chứng nhận này. Chứng chỉ chỉ là điều kiện lọc hồ sơ ban đầu, năng lực xử lý vấn đề mới là thước đo cuối cùng”, anh Cường khẳng định.

Lối thoát khỏi "vòng tròn khép kín" của AI

Anh Nguyễn Viết Cường chia sẻ với sinh viên tại sự kiện Nghề chọn người mùa 3 do AIESEC Hà Nội tổ chức.

Việc lạm dụng AI để viết báo cáo, tóm tắt tài liệu hay lập trình đang tạo ra một thế hệ nhân sự có xu hướng phụ thuộc vào các câu lệnh có sẵn.

Chia sẻ về việc làm thế nào để người trẻ phát triển tư duy độc lập thay vì phụ thuộc vào các công cụ tự động, anh Nguyễn Viết Cường chỉ ra bản chất của công nghệ: “AI hiện nay là tập hợp tư duy của số đông, dựa trên những dữ liệu đã được công khai hóa. Nó là một vòng tròn khép kín và không có độ mở. Nó có thể nắm luật, thông tư, nhưng không bao giờ hiểu được nghiệp vụ đặc thù, văn hóa nội bộ và bài toán bảo mật riêng của từng doanh nghiệp”.

Do đó, nếu sinh viên chỉ lên mạng chép câu lệnh và sử dụng AI một cách thụ động, sản phẩm tạo ra sẽ mang tính đại trà, thiếu tính ứng dụng thực tiễn và dễ dẫn đến rủi ro lộ lọt dữ liệu (điển hình như việc đưa mã số sinh viên, hồ sơ nội bộ lên các công cụ AI mở).

Để không trở thành những "thợ gõ" câu lệnh dễ bị đào thải, nhân sự trẻ phải bước ra khỏi vòng tròn khép kín đó. Chuyên gia gợi ý, sinh viên cần trang bị bộ 10 kỹ năng khơi gợi yêu cầu - những thứ AI chưa thể làm thay con người. Cụ thể, đó là kỹ năng phỏng vấn trực tiếp, tổ chức các buổi hội thảo thu thập ý kiến, điều phối họp nhóm, và năng lực "đọc vị" nhu cầu ẩn sâu của khách hàng.

Bên cạnh đó, sinh viên cần thay thế thói quen "cày" chứng chỉ bằng một kế hoạch hành động 30 - 60 - 90 ngày thực chiến. Cụ thể, trong 30 ngày đầu, sinh viên cần quan sát và định vị một vấn đề thực tế đang tồn tại xung quanh mình. 60 ngày tiếp theo là thời gian triển khai một dự án nhỏ có ứng dụng công cụ hoặc tham vấn chuyên gia để giải quyết triệt để vấn đề đó, đồng thời lưu vết toàn bộ quá trình xử lý. Đến mốc 90 ngày, khi đã có trong tay minh chứng năng lực thực tế, các bạn có thể tự tin rèn luyện phỏng vấn (đặc biệt bằng ngoại ngữ) và ứng tuyển vào các chương trình thực tập trong nước hoặc quốc tế.

“Đừng quá sa đà vào các chứng chỉ bề nổi. Năng lực tự học, khả năng giao tiếp liên phòng ban và tư duy phân tích nguyên nhân gốc rễ mới chính là 'bằng cấp' đắt giá nhất mà mọi doanh nghiệp đều săn đón”, anh Cường đúc kết.