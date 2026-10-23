Áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga - Moskva tuyên bố đáp trả

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga (trái) ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này đã tuyên bố 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna là "những nhân vật không được hoan nghênh" do liên quan đến các hoạt động bị cho là không phù hợp với tư cách ngoại giao. Theo đó, Áo sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao này, trong đó 1 người làm việc tại phái đoàn bên cạnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong khi 3 người còn lại công tác tại Đại sứ quán Nga ở Áo.