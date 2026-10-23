Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Thông báo ngày 23/10 của Bộ Ngoại giao Áo cho biết, dựa trên kết quả điều tra an ninh, cơ quan này đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý đối với 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna. Các cá nhân này bị tuyên bố là người "không được hoan nghênh" và buộc phải xuất cảnh.

Lý do trục xuất được đưa ra là các cá nhân này có "những hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao" - cụm từ thường dùng để ám chỉ nghi án tình báo. Cụ thể, 3 người đang công tác tại Đại sứ quán Nga ở Áo; người còn lại thuộc phái đoàn Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đảm nhiệm mảng an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga trên quảng trường Smolenskaya-Sennaya ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: TASS

Phản ứng trước quyết định của Áo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky tuyên bố Moscow chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả. “Phản ứng này là điều không thể tránh khỏi”, ông Lyubinsky cho biết.

Với quyết định mới nhất, tổng số nhà ngoại giao Nga bị Áo trục xuất kể từ năm 2020 đã tăng lên 18 người.

Hồi tháng 5, Áo cũng trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga. Khi đó, giới chức nước này nêu lo ngại về hệ thống ăng-ten dày đặc trên mái các tòa nhà ngoại giao Nga, cho rằng thiết bị có thể được sử dụng cho hoạt động do thám.

Thủ đô Vienna là nơi đặt trụ sở của OSCE cùng nhiều tổ chức thuộc Liên hợp quốc, trong đó có Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Thành phố cũng là địa điểm hoạt động của nhiều đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao, bao gồm các cơ quan đại diện của Nga và Mỹ.