Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn

Tôi là Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1988, hiện đang là chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội, UBND phường Thành Sen. Công việc hằng ngày của tôi chủ yếu gắn với máy tính, hồ sơ, giấy tờ và những nhiệm vụ chuyên môn. Đó là những công việc quen thuộc, gắn bó với tôi mỗi ngày.

Nhưng khi hết giờ làm việc, tôi lại có một thế giới khác để trở về. Những tập hồ sơ được thay bằng những lá bài, đồng xu và các đạo cụ ảo thuật. Với tôi, đó là khoảng thời gian được sống trọn với sở thích.

Tôi đến với ảo thuật ban đầu chỉ từ sự tò mò. Sau đó, tôi theo học các khóa đào tạo, bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản và kiên trì rèn luyện từng động tác. Càng tập, tôi càng muốn khám phá thêm những điều mới mẻ phía sau mỗi màn biến hóa. Đến nay, tôi đã có khoảng ba năm gắn bó với ảo thuật.

Khi bước lên sân khấu, tôi tạm gác lại công việc của một người công chức. Trước mắt tôi lúc ấy là những khán giả đang chờ đợi những điều bất ngờ. Còn tôi kể câu chuyện của mình bằng những chuyển động của đôi tay.

Tôi có thể "hô biến" những trang giấy vô hồn thành những chú chim bồ câu trắng.

Chỉ một búng tay, những chiếc vòng tròn tự đan vào nhau rồi lại tách rời một cách đầy bí ẩn.

Từ những mảnh giấy vụn, tôi hoá thành hàng trăm sợi dây vô cùng đẹp mắt.

Có khi, một ngọn lửa bất ngờ xuất hiện ngay từ bàn tay, khiến người xem tròn mắt ngạc nhiên. Những khoảnh khắc ấy luôn mang đến cho tôi một cảm xúc rất khó tả.

Đối với tôi, ảo thuật không chỉ cần kỹ năng, đạo cụ hay sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn đòi hỏi thần thái, ánh mắt, cử chỉ và sự tự tin khi biểu diễn. Tất cả phải kết hợp hài hòa để tạo nên sự bất ngờ, thích thú và cuốn hút khán giả.

Tôi thích nhất là những buổi biểu diễn dành cho các em nhỏ.

Nhìn ánh mắt chăm chú, những gương mặt ngạc nhiên sau mỗi màn ảo thuật, tôi cũng thấy vui theo.

Tôi thường tham gia biểu diễn trong các dịp lễ, sự kiện và chương trình cộng đồng khi có thời gian.

Có những chương trình tôi tham gia miễn phí, nhất là các hoạt động cộng đồng, khi sắp xếp được thời gian. Tôi không đặt nặng chuyện biểu diễn phải mang lại thù lao, chỉ mong những màn ảo thuật của mình có thể mang đến thêm những khoảnh khắc vui vẻ, thư giãn cho mọi người.

Ở mỗi chương trình, mỗi sự kiện, tôi luôn cố gắng sáng tạo các tiết mục và cách tương tác phù hợp để tạo không khí vui vẻ và mang lại những trải nghiệm thú vị cho khán giả.

Càng gắn bó, tôi càng thêm yêu bộ môn này. Ảo thuật làm cho cuộc sống của tôi trở nên thú vị, nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.

Công việc hành chính là nhịp sống thường ngày, còn ảo thuật là nơi tôi được thỏa sức với niềm đam mê. Điều ý nghĩa nhất mà bộ môn này mang lại là giúp tôi cân bằng công việc và cuộc sống, hơn hết là được nhìn thấy những nụ cười sảng khoái của mọi người sau mỗi màn biến hóa.