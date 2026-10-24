Áo thông báo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga

Đại sứ quán Nga tại Áo. Nguồn: Moscow Times

Theo tờ Die Presse, 3 người trong số đó làm việc tại Đại sứ quán Nga, trong khi người còn lại làm việc tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Tất cả họ đều đã bị cơ quan an ninh Áo theo dõi trong một thời gian.

Vài tháng trước đó, Áo cũng đã trục xuất 3 nhân viên Đại sứ quán Nga với cáo buộc làm gián điệp, sau khi phát hiện một “rừng ăng-ten” tại cơ quan đại diện của Nga.

Tính từ năm 2020 đến nay, Áo đã trục xuất tổng cộng 18 nhà ngoại giao Nga.

Theo Guardian