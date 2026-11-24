Tại hàng ghế đầu show Bottega Veneta, rapper Tyler, the Creator cũng góp phần đưa xu hướng này đến gần hơn với giới mộ điệu. Nam nghệ sĩ xuất hiện trong chiếc sơ mi lụa taffeta màu hồng, mặc bên ngoài áo thun trắng, phối cùng quần chinos màu be và mũ trapper lót lông.

Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà mốt đình đám nước Ý, nổi bật giữa loạt trang phục mang gam màu trung tính. Với kinh nghiệm hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn và sở hữu hai nhãn hàng thời trang riêng là Golf Wang và Golf Le Fleur, Tyler, the Creator vốn có sức ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng ăn mặc. Vì vậy, mỗi khi nam nghệ sĩ lăng xê một món đồ, giới thời trang đều có lý do để chú ý.

Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn hay hàng ghế đầu, sơ mi hồng còn phủ sóng street style trong suốt mùa thời trang tại nhiều thành phố, từ London, New York đến Milan.

Tại London, cách phối đồ khá đa dạng, kết hợp giữa nét thanh lịch và tinh thần đời thường. Một khách mời chọn sơ mi hồng nhạt mặc bên trong blazer phom đứng, đi cùng quần tất và giày cao gót mũi nhọn. Trong khi đó, một tín đồ thời trang khác lại dựng phần cổ áo sơ mi bên ngoài áo bomber, phối cùng jeans lửng và kính phi công mang cảm hứng thập niên 1980.

Ở New York, sắc hồng có phần tươi sáng hơn. Những chiếc sơ mi được mặc mở cúc, phối cùng quần denim nhuộm loang màu tie-dye, tạo nên tổng thể phóng khoáng và cá tính. Bí quyết hoàn thiện diện mạo nằm ở phụ kiện: Nhiều lớp dây chuyền đeo chồng lên nhau cùng kính mát tối màu, giúp bộ trang phục trông có chủ đích mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Riêng tại Milan, công thức phối đồ lại rõ ràng hơn: Sơ mi hồng đi cùng những chiếc chân váy nổi bật. Không cần quá nhiều lớp trang phục hay phụ kiện phức tạp, chỉ riêng sự kết hợp này cũng đủ tạo nên vẻ ngoài tự tin và cuốn hút.

Nếu đang muốn làm mới tủ đồ công sở hoặc tìm một lựa chọn thú vị hơn chiếc sơ mi trắng quen thuộc, sơ mi hồng phấn chính là gợi ý đáng thử.

Từ những thiết kế cotton tối giản đến chất liệu lụa mềm mại, sắc hồng nhẹ nhàng đang chứng minh rằng một gam màu tưởng chừng nữ tính vẫn có thể mang đến nhiều cách thể hiện phong cách khác nhau.