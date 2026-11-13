Áo khoác da biểu tượng của Jensen Huang trở thành trò cười sau bê bối tình ái

Bức ảnh chế chiếc áo khoác da biểu tượng của Jensen Huang được một cư dân mạng đăng tải. Ảnh: BI.

Mới cách đây không lâu – có lẽ chỉ khoảng một tuần – những chiếc áo khoác da đủ kiểu của Jensen Huang vẫn được xem là biểu tượng phong cách. Nhưng sau khi ông từ chức CEO Nvidia giữa bê bối tình ái, món đồ thời trang gắn liền với hình ảnh của nhà sáng lập hãng chip AI lại trở thành đề tài châm biếm.

Tất nhiên, không phải ai cũng cho rằng Jensen Huang ăn mặc sành điệu. Dù sao, ông cũng là một tỷ phú sáng lập công ty AI ở độ tuổi ngoài 60, chứ không phải một Keith Richards với phong thái ngông nghênh của ngôi sao nhạc rock. Nhưng phải thừa nhận, ông đã tạo được một phong cách riêng: có chút nổi loạn, trẻ trung, vui nhộn và mang dáng dấp một ông bố thời thượng.

Thậm chí, mới đây, một chiếc áo khoác Tom Ford đã qua sử dụng của Huang được bán đấu giá từ thiện với mức giá gần 1 triệu USD.

Phong cách áo khoác da của Huang là sự kết hợp khá hài hòa giữa tính thời trang và sự tiện dụng. Nó không cứng nhắc, đơn điệu như chiếc áo cổ lọ đen gắn liền với Steve Jobs, dù cũng giúp ông không phải mất nhiều thời gian suy nghĩ xem hôm nay nên mặc gì. Trong các cuộc phỏng vấn, Huang từng kể vợ và con gái mua áo khoác cho mình, còn ông không thích tự đi mua sắm.

So với kiểu áo gile Arc'teryx thường thấy ở giới công nghệ, áo khoác da của Huang có phần cá tính và thời trang hơn. Nhưng phong cách này cũng không phô trương quá mức như Mark Zuckerberg với dây chuyền vàng và kiểu tóc mullet, hay vẻ ngoài hào nhoáng mang hơi hướng giới xã hội đen của Jeff Bezos.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi.

Huang được cho là từng có quan hệ tình cảm với Alice Huang, một đối tác kinh doanh bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc – cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ – cũng như hai nhân viên Nvidia. Ông từ chức một ngày sau khi thông tin về mối quan hệ với nữ nhân viên đầu tiên được công bố hôm thứ Tư, nhưng trước khi thông tin về mối quan hệ thứ hai xuất hiện vào chiều thứ Năm.

Từ một món đồ tạo nên phong cách cá tính, áo khoác da giờ đây lại bị gắn với hình ảnh một người đàn ông đang cố tỏ ra phong độ, khủng hoảng tuổi trung niên và mang dáng vẻ của một quý ông độc thân sau đổ vỡ hôn nhân.

Tạp chí The Cut thậm chí giật tít: “Chiếc áo khoác da của Jensen Huang đã thú nhận trước cả khi ông lên tiếng”.

Bài viết châm biếm:

“Một chiếc áo khoác mô tô bằng da giá 9.000 USD không phải thứ trang phục ngoài trời của một người đàn ông luôn chung thủy, hết ngày dài kiến tạo cuộc cách mạng AI là trở về nhà với vợ con. Đó là phong cách của một người đang khủng hoảng tuổi trung niên, có tài khoản hoạt động trên ứng dụng hẹn hò Raya và để sẵn một chiếc Harley trong gara.

Nếu ai đó hỏi ý kiến tôi từ nhiều năm trước, tôi sẽ nói ngay rằng Huang rõ ràng là kiểu người có thể tranh thủ giữa ban ngày để uống rượu vang với nhân tình. (Tờ New York Times đã tìm được một bức ảnh chụp Huang năm 2023, dường như cho thấy ông làm đúng điều đó trong một bữa trưa ở Thượng Hải cùng Alice).”

Tờ New York Times cũng có bài bình luận với tiêu đề: “Jensen Huang đã phản bội cộng đồng những người mặc áo khoác da”.

Bài viết đặt ra những câu hỏi đầy mỉa mai:

“Chúng ta tự hỏi: Có phải ông Huang dễ trở thành mục tiêu vì quá yêu thích những chiếc áo khoác kiểu mô tô hàng hiệu, vừa ngầm tuyên bố ‘Tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì!’, vừa như muốn hỏi ‘Mọi người thấy tôi mặc thế này có đẹp không?’. Liệu lớp áo giáp – ý tôi là của ông ấy – có khiến ông ấy trở thành mục tiêu? Phải chăng chiếc áo khoác da đắt tiền trên người một người đàn ông trung niên giờ đã trở thành biểu tượng mới của nạn nhân trong những cái bẫy tình?”

Quả thực, không thiếu lý do để bật cười.

Trên mạng xã hội, những lời đùa cợt về chiếc áo khoác da cũng xuất hiện dồn dập. Nhiều người xem món đồ này như dấu hiệu dễ nhận thấy của một người đàn ông lớn tuổi đang muốn tìm kiếm những cuộc tình ngoài hôn nhân.

Bài học rút ra được từ vụ việc này có lẽ là: xây dựng được phong cách riêng là điều tuyệt vời, cho đến khi sự nghiệp của bạn sụp đổ và thứ duy nhất mọi người còn muốn bàn tán trên mạng lại chính là bộ quần áo bạn từng mặc.

Ít nhất, số tiền 960.000 USD mà một người trả cho chiếc áo khoác đã qua sử dụng của Jensen Huang cũng được chuyển vào quỹ từ thiện.

Theo BI