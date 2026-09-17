Áo gia hạn kiểm soát biên giới để ngăn nhập cư trái phép

Phương tiện di chuyển qua cửa khẩu biên giới Áo - Slovenia. Ảnh tư liệu, minh hoạ: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, ngày 16/9, Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner cho biết biện pháp kiểm soát tiếp tục được áp dụng chủ yếu tại các tuyến biên giới với Séc, Slovakia, Hungary và Slovenia. Mục tiêu là ngăn chặn hoạt động đưa người trái phép và tội phạm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến những người thường xuyên qua lại biên giới để làm việc.

Tuy nhiên, tại một số cửa khẩu ở khu vực Nam Séc giáp Áo, giao thông vẫn diễn ra bình thường và chưa ghi nhận nhiều hoạt động kiểm tra. Theo truyền thông Séc, tại các cửa khẩu Dolní Dvořiště, České Velenice và Halámky, phương tiện qua lại vẫn thông suốt. Một số lao động Séc thường xuyên sang Áo làm việc cho biết, chưa gặp các đợt kiểm tra biên giới gần đây.

Thị trưởng thành phố České Velenice Jaromír Slíva cho biết, địa phương chưa nhận được thông tin chính thức về việc kiểm soát tại khu vực biên giới và cũng chưa ghi nhận hoạt động kiểm tra trong ngày 16/9.

Việc Áo duy trì kiểm soát biên giới diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát tại biên giới nội khối Schengen nhằm hạn chế nhập cư trái phép và tội phạm xuyên biên giới. Đức cũng đã gia hạn kiểm soát biên giới đến tháng 3/2027, trong đó có tuyến biên giới với Séc.

Các nước thành viên Schengen có thể áp dụng kiểm soát tạm thời tại biên giới nội khối trong những trường hợp được cho là cần thiết để ứng phó với các nguy cơ đối với an ninh và trật tự công cộng.