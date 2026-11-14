Áo dài Việt Nam và hành trình hướng tới danh hiệu di sản UNESCO

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 21-23/11 tại Bảo tàng Hà Nội và một số địa điểm trên địa bàn thành phố, với chuỗi hoạt động trình diễn, trưng bày và trải nghiệm văn hóa. Lễ hội hướng tới tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, đồng thời khai thác trang phục truyền thống này như một sản phẩm văn hóa góp phần tạo sức hút cho du lịch Thủ đô.

Sáng 22/11, khoảng 1.300 người sẽ tham gia diễu hành áo dài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chương trình cũng phối hợp tổ chức xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, dự kiến có 500 người tham gia.

Xuyên suốt 3 ngày, Bảo tàng Hà Nội bố trí 4 không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức, các bộ sưu tập áo dài, phụ kiện và sản phẩm sáng tạo của sinh viên. Du khách có thể trực tiếp tham gia workshop vẽ tranh trên áo dài, thêu đính trang trí, làm đồ thủ công và thưởng thức nghệ thuật truyền thống./.