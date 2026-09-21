Áo dài Việt Nam tỏa sáng giữa lòng London

Hoa hậu Trái đất Anh 2025 Sofia Mayers (đầu tiên bên phải) trong BST áo dài Ký Ức Trầm Tích. Ảnh: BTC.

Đến tham dự sự kiện có ông ông Đào Quyền Trưởng, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, bà Đào Thị Hồng, Bí thư thứ nhất phụ trách Giáo dục; ông Mayboua Xayavong – Đại sứ CHDCND Lào tại Vương quốc Anh; ông Hoàng Đình Thắng – Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Ủy viên Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam….

Được tổ chức bởi Hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh (VWCA), sự kiện hướng tới việc giới thiệu Áo dài trong khuôn khổ một tuần lễ thời trang, nơi sự chú ý được dành cho các nhà thiết kế, bộ sưu tập, chất liệu, kỹ thuật thủ công và những tư duy sáng tạo đang tiếp tục làm mới trang phục truyền thống Việt Nam.

Chương trình chính diễn ra với hai màn trình diễn Áo dài ngày 20-9 tại Khách sạn Leonardo Royal Tower Bridge. Song song với các buổi biểu diễn là Không gian Di sản và Thủ công, giới thiệu lịch sử Áo dài cùng nghệ thuật dệt lụa, thêu và các nghề thủ công truyền thống, chương trình gặp gỡ, kết nối, quy tụ các nhà thiết kế, nghệ nhân, đại diện văn hóa, báo chí cùng khách mời đến từ nhiều quốc gia.

Áo dài Việt Nam gây sức hút lớn với khán giả quốc tế. Ảnh: BTC

Trước đó, ngày 19-9, Diễu hành Áo dài tại trung tâm London đưa hàng chục tà Áo dài xuất hiện giữa những tuyến phố và địa danh biểu tượng của thủ đô nước Anh.

Nghệ nhân ưu tú – nhà thiết kế Lan Hương mang đến bộ sưu tập Hành Tinh Phồn Thịnh No.2, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa vùng cao Việt Nam, nổi bật với thêu tay và các kỹ thuật thủ công.

Một điểm nhấn khác là The La Khê Silk, đưa cả khung cửi cùng các dụng cụ dệt truyền thống từ Việt Nam sang London, giới thiệu trực tiếp kỹ nghệ làm the của làng La Khê.

Bên cạnh đó, thương hiệu GENVIET tìm cảm hứng từ gốm Chu Đậu để phát triển thiết kế trên vải bò; Lụa Kim kết hợp nhung the tơ tằm, sợi lanh và thổ cẩm trong Việt Vân; còn Lê Thanh Danh đưa hình ảnh cây tre và đời sống làng quê vào Tre & Cộng sinh. Anna Hoàng và Áo Dài UK mang đến những góc nhìn được hình thành từ sự giao thoa văn hóa Á – Âu.

Bộ sưu tập của Nghệ nhân Ưu tú Lan Hương với cảm hứng từ hoa văn vùng cao xuất hiện trên sàn diễn quốc tế. Ảnh: BTC

Chương trình biểu diễn thời trang cũng quy tụ nhiều hoa hậu, người mẫu và khách mời đến từ Séc, Ba Lan, Đức, Bulgaria, Pháp, Italia…trong đó có Hoa hậu Hoàng gia Anh năm 2025 Charlie Cousin, Hoa hậu Trái đất Anh 2025 Sofia Mayers, người đẹp Bulgaria Kristina Valeva Ivanova….

Việc những gương mặt quốc tế cùng lựa chọn tà Áo dài và bước lên sân khấu đã cho thấy sức hấp dẫn của trang phục Việt vượt ra ngoài biên giới, đồng thời mở thêm một con đường để văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến với những công chúng mới.

Ao Dài Fashion Week London 2026 đón khách tham dự đến từ hơn 10 quốc gia và được vận hành bởi gần 200 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực như đội ngũ trang điểm của Glow by Elena Dragomir, đội ngũ truyền thông của ART SPACE đến từ Pháp, Australia và Việt Nam, cùng các nhiếp ảnh gia và cộng sự sáng tạo đến từ Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Một số hình ảnh tại Tuần lễ thời trang Áo dài London 2026:

Nhà sáng lập Áo Dài Fashion Week - Hoàng Hà (thứ 3 từ bên phải) cùng Ban tổ chức. Ảnh: BTC

Ông Jepri Edi – Điều phối viên Thông tin và Văn hóa - Xã hội tại Đại sứ quán Indonesia ở London (giữa) cùng phu nhân tại Áo Dài Fashion Week London. Ảnh: BTC

Các bạn trẻ nhóm British Born Vietnamese Talents cùng Hoa hậu Hoàng gia Anh năm 2025 Charlie Cousin và Hoa hậu Trái đất Anh Sofia Mayers - Sofia Mayers. Ảnh: BTC

Nhà thiết kế Lan Hương chia sẻ về Hành Tinh Phồn Thịnh No.2 - nơi thời trang là một mắt xích bền vững của thiên nhiên. Ảnh: BTC

Ông Mayboua Xayavong, Đại sứ nước CHDCNC Lào tại Vương quốc Anh cùng phu nhân đến dự chương trình. Ảnh: BTC

Các nhà thiết kế, đại diện thương hiệu trong màn chào kết của chương trình. Ảnh: BTC