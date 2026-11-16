Áo dài Việt Nam tạo điểm nhấn tại thủ đô của Malaysia

Cộng đồng người Việt tập trung từ sáng sớm để tham gia chương trình. (Nguồn: TTXVN)

Chương trình do Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) phối hợp với Hội đồng thành phố Kuala Lumpur (DBKL) tổ chức, trong khuôn khổ sự kiện “Car Free Morning” (Buổi sáng không xe hơi) thường kỳ của thành phố.

Tham gia diễu hành, bà con người Việt khoác lên mình những tà áo dài nhiều màu sắc, mang theo nón lá, cùng đi bộ trên các tuyến phố trung tâm. Đoàn còn tổ chức các tiết mục văn nghệ, giới thiệu ẩm thực truyền thống như nem rán và cà phê Việt Nam, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và du khách.

Không gian giao lưu văn hóa cuối tuần cũng là dịp để cộng đồng người Việt giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch MVFA, cho biết chương trình tạo cơ hội để người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia gặp gỡ, gắn kết, cùng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Áo dài Việt Nam ở tuyến phố trung tâm không xe cơ giới. (Nguồn: TTXVN)

Chia sẻ tại sự kiện, chị Thiện Trúc, một người Việt sinh sống tại Kuala Lumpur, bày tỏ xúc động khi được tham gia đoàn diễu hành, cùng hát Quốc ca Việt Nam và gặp gỡ đồng hương. Chị mong muốn có thêm nhiều hoạt động tương tự để cộng đồng người Việt tại Malaysia ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Diễu hành Áo dài Việt Nam góp phần tôn vinh trang phục truyền thống, tăng cường kết nối kiều bào và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Malaysia. Hoạt động càng có ý nghĩa khi năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 chính thức trở thành ngày lễ quốc gia.