Người tham gia được khuyến khích mặc áo dài truyền thống.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình "Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam", với điểm xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế).

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành. Người tham gia được khuyến khích mặc áo dài truyền thống, tạo nên hình ảnh kết hợp giữa nét đẹp văn hóa dân tộc với tinh thần năng động, thân thiện của đô thị di sản.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn, di chuyển qua đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Cửa Nhà Đồ, đường Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng, đường Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân, Cửa Ngăn rồi trở về điểm xuất phát.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tình yêu văn hóa, khuyến khích cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, chủ động tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường.