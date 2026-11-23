Hơn 2.000 người mặc áo dài truyền thống và cách tân tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 quanh hồ Hoàn Kiếm

Hình ảnh ấy gợi mở câu chuyện rộng hơn về vị thế của áo dài trong đời sống đương đại. Khi trang phục truyền thống ngày càng được công chúng quan tâm, Hà Nội có thêm cơ hội phát triển áo dài thành sản phẩm văn hóa, thời trang và du lịch.

Tuy nhiên, để đi xa hơn những sự kiện trình diễn, cần một hệ sinh thái đủ sức kết nối sáng tạo, sản xuất và thị trường.

Sức sống của di sản trong đời sống hiện đại

Ngày 22.11, hơn 2.000 người mặc áo dài truyền thống và cách tân tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 quanh hồ Hoàn Kiếm.

Sắc màu áo dài phủ khắp các tuyến phố đi bộ, tạo nên hình ảnh sinh động về một di sản đang hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Sự tham gia của khoảng 500 nam giới trong áo dài ngũ thân và áo dài cách tân cũng mở rộng cách nhìn về trang phục truyền thống, vốn thường gắn với hình ảnh phụ nữ.

Sức hút của chương trình nằm ở khả năng đưa áo dài ra khỏi không gian trình diễn, trở thành hoạt động cộng đồng. Người trẻ, phụ nữ, nam giới và du khách cùng tham gia, tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ. Áo dài không còn là trang phục dành riêng cho những dịp lễ nghi mà có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống thường ngày.

Với Hà Nội, áo dài còn mang ý nghĩa nhận diện văn hóa. Hình ảnh tà áo bên hồ Gươm, phố cổ, Hoàng thành Thăng Long hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám có khả năng tạo nên những khung hình giàu bản sắc, dễ tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Đây là kênh quảng bá trực quan, gần gũi, góp phần giới thiệu một Thủ đô giàu truyền thống nhưng vẫn năng động, sáng tạo và hội nhập.

Tuy nhiên, hiệu ứng hình ảnh mới là điểm khởi đầu. Áo dài có thể thu hút hàng nghìn người tham gia một cuộc diễu hành, nhưng để trở thành sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế, cần được đặt trong mối liên kết với ngành thời trang, thủ công mỹ nghệ, du lịch và các hoạt động sáng tạo.

Các nhà thiết kế liên tục tìm tòi chất liệu, phom dáng, họa tiết, kỹ thuật thêu, dệt, tạo nên những cách thể hiện mới về áo dài

Không nên chỉ dừng ở lễ hội và trình diễn

Áo dài đang có nhiều cơ hội tiếp cận công chúng thông qua các chương trình văn hóa, sự kiện du lịch, hoạt động ngoại giao và những bộ sưu tập thời trang. Các nhà thiết kế liên tục tìm tòi chất liệu, phom dáng, họa tiết, kỹ thuật thêu, dệt, tạo nên những cách thể hiện mới. Nghệ nhân và các làng nghề cũng có cơ hội giới thiệu giá trị của lụa, thêu thủ công, may đo truyền thống.

Dẫu vậy, hoạt động khai thác áo dài hiện vẫn phân tán. Sự kiện có thể tạo hiệu ứng truyền thông trong thời gian ngắn, nhưng chưa chắc hình thành được nhu cầu tiêu dùng thường xuyên.

Sản phẩm thời trang chưa có hệ thống nhận diện đủ mạnh; kết nối giữa nhà thiết kế, cơ sở sản xuất, làng nghề và doanh nghiệp du lịch còn hạn chế. Nhiều giá trị thủ công có nguy cơ chỉ xuất hiện trong các bộ sưu tập hoặc chương trình biểu diễn, chưa tạo được thị trường ổn định cho người làm nghề.

Chương trình nằm ở khả năng đưa áo dài ra khỏi không gian trình diễn, trở thành hoạt động cộng đồng

Bà Lê An Na, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội (HANISA), Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa - Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE) đưa ra nhận xét thẳng thắn về thực trạng khai thác áo dài hiện nay, những hạn chế trong kết nối giữa bảo tồn, sáng tạo và kinh doanh, cũng như yêu cầu phát triển áo dài thành sản phẩm văn hóa có giá trị thực chất.

Theo bà Lê An Na, muốn áo dài trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, cần nhìn nhận đây là một chuỗi giá trị.

Nhà thiết kế tạo ra ý tưởng và mẫu mã; nghệ nhân, làng nghề cung cấp kỹ thuật và chất liệu; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phân phối; các đơn vị du lịch đưa sản phẩm đến gần du khách. Mỗi khâu đều cần được đầu tư để tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính ứng dụng và khả năng cạnh tranh.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 21 - 23.11

Đặc biệt, cần mở rộng thị trường áo dài trong đời sống. Trang phục truyền thống sẽ có sức sống lâu dài khi người dân tự nguyện lựa chọn, khi áo dài phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng và có mức giá tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng.

Sáng tạo trên nền tảng truyền thống cũng cần được khuyến khích, song phải giữ được những đặc trưng làm nên bản sắc áo dài Việt Nam.

Tại chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, bà Võ Lưu Lan Uyên, Phó Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu, đã công bố quyết định chính thức xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu, thành viên Liên minh Kỷ lục Thế giới (WRCA), với nội dung: Sự kiện diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chủ đề “Áo dài nam - Dòng chảy di sản” có số lượng nam giới mặc trang phục áo dài cùng tham gia đông nhất trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026.

Sở VHTTDL Hà Nội và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là hai đơn vị đồng sở hữu kỷ lục.

500 nam sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã tham gia hoạt động xác lập kỷ lục

Bà Lê An Na cho biết: “Chúng tôi đã kết nối Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, huy động 500 nam sinh viên tham gia hoạt động xác lập kỷ lục. Qua chương trình, chúng tôi mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa lĩnh vực giáo dục và văn hóa, đưa di sản áo dài hiện diện gần gũi, sinh động hơn trong đời sống, đặc biệt là trong thế hệ trẻ”.

Đưa áo dài vào sản phẩm du lịch Hà Nội

Áo dài có tiềm năng trở thành một trải nghiệm du lịch đặc trưng của Hà Nội. Du khách có thể thuê áo dài, chụp ảnh tại các di tích, tham quan cơ sở may đo, tìm hiểu nghề thêu, dệt lụa hoặc tham gia trải nghiệm thiết kế họa tiết. Những hoạt động ấy giúp kéo dài thời gian trải nghiệm, tạo thêm chi tiêu và kết nối du khách với các giá trị văn hóa bản địa.

Hà Nội có lợi thế về hệ thống di tích, không gian phố cổ, làng nghề và đội ngũ nhà thiết kế, nghệ nhân. Nếu được tổ chức thành sản phẩm chuyên nghiệp, áo dài có thể kết nối nhiều điểm đến trong một tuyến trải nghiệm văn hóa. Đây cũng là phương thức quảng bá hình ảnh Thủ đô bằng ngôn ngữ thời trang, tạo dấu ấn khác biệt trong mắt du khách quốc tế.

Áo dài có tiềm năng trở thành một trải nghiệm du lịch đặc trưng của Hà Nội

Cùng với đó, cần xây dựng bản đồ các địa chỉ áo dài uy tín, phát triển dịch vụ may đo, cho thuê trang phục, chụp ảnh và trải nghiệm thủ công. Các sản phẩm cần có thông tin rõ ràng về lịch sử, chất liệu, kỹ thuật chế tác và câu chuyện văn hóa. Công nghệ số có thể hỗ trợ giới thiệu bộ sưu tập, kết nối khách hàng với nhà thiết kế, nghệ nhân và cơ sở sản xuất.

Về lâu dài, việc nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài và định hướng đề nghị UNESCO ghi danh trong giai đoạn 2027 - 2030, theo thông tin từ chương trình, cũng đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng và bảo vệ giá trị di sản.

Việc ghi danh cần song hành với hoạt động thực hành, trao truyền và sáng tạo trong đời sống.

Hình ảnh hàng nghìn người mặc áo dài quanh hồ Gươm là một dấu ấn đẹp của Hà Nội. Nhưng sức sống của áo dài sẽ được khẳng định rõ hơn khi trang phục ấy hiện diện thường xuyên trong đời sống, tạo việc làm cho người làm nghề, mở ra thị trường cho nhà thiết kế và trở thành trải nghiệm có giá trị đối với du khách.

Khi ấy, áo dài vừa là ký ức văn hóa, vừa là nguồn lực sáng tạo và sản phẩm mang bản sắc Việt Nam đến với thế giới.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11