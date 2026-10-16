Áo dài, nón lá nối nhịp cầu văn hóa Việt - Hà Lan

Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hà Lan thu hút nhiều chị em từ các vùng miền Hà Lan tham gia. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hà Lan, nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đã diễn ra ấm áp. Sự kiện do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan tổ chức, quy tụ đông đảo chị em kiều bào cùng bạn bè địa phương.

Trong sắc vàng của mùa thu ở Hà Lan, sân khấu nhỏ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam được tô điểm bằng những cành đào thắm, những bó sen hồng và hình ảnh các cô gái trong tà áo dài ôm hoa giữa cối xay gió. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, bà Nguyễn Lan Hương, cho biết, đến Hà Lan, mỗi người phụ nữ Việt Nam đều có một hoàn cảnh và mang theo một câu chuyện riêng, nhưng trong tim ai cũng có tình yêu gia đình, quê hương và niềm tự hào về giá trị người Việt.

Bà nhấn mạnh "hòa nhập không có nghĩa là quên đi cội nguồn", bởi người Việt ở đây có thể vừa trân trọng văn hóa Hà Lan, vừa gìn giữ giá trị Việt Nam, và sự giao thoa ấy làm cuộc sống thêm phong phú. Bà cũng gửi một thông điệp giản dị về vai trò của Hội. "Hội không cần những người phụ nữ hoàn hảo. Hội cần những người phụ nữ có tấm lòng", bà khẳng định. Mỗi chị em có thể góp theo cách riêng: một chút thời gian, một ý tưởng, một bàn tay sẻ chia, hay đơn giản là sự có mặt.

Tham gia lễ hội, nhiều chị em và nhiều nhóm có nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Ngày hội thực sự bắt đầu với phần trình diễn ca múa nhạc. Những dải lụa tím, vàng, xanh cuộn theo tay các chị trong tiết mục múa với lụa. Những chiếc nón lá vẽ cánh hoa đỏ xếp thành một khóm hoa rực rỡ. Không khí thêm sinh động với phần trình diễn trang phục của năm nhóm: đồng giao, cổ trang, dân tộc, áo tứ thân và áo dài. Mỗi nhóm là một trang sử bằng vải vóc. Nhóm đồng giao gồm các bé người Việt đang sinh sống và học tập tại Hà Lan, bước ra sân khấu với khăn đỏ buộc ngang trán, áo in tranh Đông Hồ. Phần cổ phục là những bộ áo thêu sóng nước, mây, cùng nón quai thao và quạt, đưa khán giả ngược thời gian về với các miền quê của Việt Nam. Đến phần trang phục dân tộc, sân khấu thêm tưng bừng với sắc thổ cẩm và những hoa văn bắt mắt. Màn biểu diễn thời trang khép lại với áo dài, cùng những chiếc áo bà ba, khăn rằn mang hương vị Nam Bộ tới tận châu Âu.

Các em nhỏ vui chơi trong ngày hội cùng các bà, các mẹ. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Ở một góc khác, các em nhỏ vẽ lên nón lá. Có em vẽ cờ đỏ sao vàng, em vẽ hoa hay những ngôi nhà nhỏ giữa rừng cây. Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, những chiếc nón hoàn thành nổi bật dòng chữ “Việt Nam” rực sắc màu. Bên cạnh là không gian trưng bày tranh sơn dầu: cổng cổ rêu phong dẫn lối vào con đường xanh, em bé vùng cao trùm khăn đỏ cam với đôi mắt tròn, hoa sen hồng nở rộ, mùa xuân với những bóng người đội nón thấp thoáng trong sắc xanh dịu. Mỗi bức là một góc quê hương gửi gắm nơi xa.

Một tiết mục do nhóm phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan biểu diễn trong Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hà Lan. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Ở phần giao lưu, mọi người hát cho nhau nghe những làn điệu dân ca, trữ tình ca ngợi quê hương đất nước. Chương trình kết thúc với phần bốc thăm trúng thưởng, giải nhất là cặp vé máy bay đi - về Việt Nam của Vietnam Airlines. Đại biện lâm thời Lê Gia Thịnh và Tham tán thương mại Võ Thị Ngọc Diệp đã đến dự, trao quà cho chị em và các cháu.

Trước khi ra về, mọi người cùng xúm lại chụp ảnh chung. Có các bà các mẹ tóc đã điểm bạc, có những người trẻ trong tà áo dài, có em bé còn ẵm trên tay, có cả những người bạn Hà Lan. Tất cả cùng cười trước ống kính, giữa hoa đào, hoa sen và lá cờ đỏ sao vàng, ghi lại những phút giây đáng nhớ bên nhau.

Qua lời ca tiếng hát, món ăn Việt Nam và những trải nghiệm của bạn bè Hà Lan, ngày hội góp thêm một nhịp cầu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Với nhiều chị em xa quê, đó cũng là dịp tìm thấy một “mái nhà chung” giữa châu Âu.