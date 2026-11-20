Những người tham dự sự kiện mặc áo dài Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) đã tổ chức buổi trải nghiệm áo dài ngũ thân cho học sinh quốc tế tại Học viện Vega ở Toronto. Những chiếc áo do nhà thiết kế Quang Hòa ở Huế gửi tặng đã giúp các em có dịp mặc thử trang phục truyền thống của Việt Nam và nghe chính bạn học của mình kể về ý nghĩa của từng vạt áo, từng chiếc khuy.

Theo cách lý giải được chia sẻ tại buổi trải nghiệm, bốn thân áo tượng trưng cho cha mẹ hai bên, còn thân thứ năm, nằm dưới vạt trước, tượng trưng cho người mặc. Năm chiếc khuy gợi nhắc năm phẩm chất nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.

Những chi tiết dẫn dắt câu chuyện về áo ngũ thân tại Học viện Vega, qua phần giới thiệu của Nhóm Tuổi trẻ Việt (VYRH) thuộc CVCEC, giúp các học sinh quốc tế được tìm hiểu những quan niệm về gia đình và cách ứng xử mà người Việt gửi gắm vào trang phục truyền thống.

Nhà thiết kế Quang Hòa đã quyết định gửi áo dài sang Canada khi biết nhóm bạn trẻ có sáng kiến giới thiệu trang phục Việt Nam tại trường. Tại đây, các em học sinh quốc tế có thể trực tiếp quan sát cách các thân áo xếp lên nhau, vị trí hàng khuy và dáng áo khi mặc. Những chi tiết ấy cũng giúp các em dễ hình dung hơn câu chuyện người bạn Việt Nam của mình đang kể.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Lê Phan Khánh An, Trưởng Nhóm Tuổi trẻ Việt, cho biết nhóm chọn áo dài vì đây là một biểu tượng văn hóa có ý nghĩa sâu sắc đối với người Việt. Với em, khoảnh khắc vui và tự hào nhất là khi các bạn hào hứng mặc thử những chiếc áo mà em vừa giới thiệu. Khánh An mong nhóm có thể tổ chức thêm những buổi gặp gỡ như vậy để các bạn trẻ người Việt tại Canada có dịp chia sẻ văn hóa của mình với học sinh quốc tế.

Với Elif Yarmu, học sinh của Học viện Vega tham gia sự kiện, đây là lần đầu em biết đến áo dài Việt Nam. Elif nói rằng khi mặc thử, em thấy rất vui và thú vị. Em đã học được nhiều điều từ sự kiện này và mong muốn được tìm hiểu thêm. Còn Juliana Berna, một học sinh khác, đặc biệt thích thú và rất muốn đến thăm Việt Nam sau khi được nghe cách giải thích từng phần của bộ trang phục để từ đó kể về văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.

Abril Alba, một học sinh tham dự sự kiện, tỏ ra ấn tượng với kiểu dáng của chiếc áo và cho biết em thấy mình đẹp hơn khi mặc bộ trang phục này. Điều làm em cảm thấy vui là được chia sẻ khoảnh khắc ấy với người bạn Việt Nam của mình, người đã giới thiệu chiếc áo cho em. Với Taechit Okamoto, học sinh của Học viện Vega, sự kiện gợi lên một cảm nhận khác. Em thấy vui khi được tham gia vì Thái Lan và Việt Nam ở gần nhau và có những nét văn hóa tương đồng.

Theo bà Sedef Ozyigit, phụ trách đời sống học sinh tại Học viện Vega, trong khoảng 15 người có mặt hôm nay, có đại diện của tám nền văn hóa. Bà đánh giá cao việc học sinh chủ động dẫn dắt một hoạt động ngay tại trường. Theo bà, đây là dịp để các em rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, đồng thời khuyến khích những học sinh khác chia sẻ về văn hóa của mình. Điều đọng lại với bà sau buổi gặp là sáng kiến của một học sinh đã gợi cho các bạn cùng trường mong muốn kể những câu chuyện của riêng họ.

Bà Phan Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch CVCEC, cho biết Hội đồng muốn học sinh có thể chạm vào chất vải, mặc thử áo và hiểu vì sao những chi tiết như năm chiếc khuy lại có ý nghĩa trong văn hóa Việt Nam. Theo bà, buổi trải nghiệm cũng gợi cho Học viện Vega ý tưởng tổ chức thêm các hoạt động để học sinh giới thiệu văn hóa của đất nước mình. Hội đồng mong muốn phát triển thêm những chương trình về bản sắc văn hóa Việt do chính các bạn trẻ dẫn dắt.

Bằng những chiếc áo ngũ thân gửi sang từ Huế, Nhóm Tuổi trẻ Việt đã mang đến lớp học của mình ở Toronto câu chuyện về nếp nhà và cách ứng xử của người Việt. Có em lần đầu được khoác lên mình tà áo Việt, có em nghe chuyện về chiếc áo rồi muốn đến thăm đất nước nơi chiếc áo ra đời. Và cũng từ buổi gặp ấy, những học sinh ở Học viện Vega sẽ có thêm một lý do để hỏi về văn hóa của bạn bè và kể cho nhau nghe về văn hóa của chính mình.