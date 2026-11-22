Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, hình ảnh những người đàn ông khoác áo dài truyền thống, sải bước quanh hồ Hoàn Kiếm đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Những tà áo dài mang vẻ đẹp trang trọng, lịch lãm xuất hiện trên đường phố, gợi nhớ nét văn hóa từng gắn bó với đời sống người Việt.

Điểm nhấn của chương trình diễu hành áo dài với chủ đề “Dòng chảy di sản” ngày 22/11 là sự tham gia của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống. Hoạt động đã được Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) trao bằng xác lập kỷ lục về số lượng nam giới mặc áo dài cùng tham gia diễu hành đông nhất trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Áo dài nam cổ đứng mang vẻ đẹp thanh lịch, nổi bật giữa không gian diễu hành.

Những chàng trai trẻ khoác áo dài nam màu hồng nhạt, thể hiện sức sống mới của trang phục truyền thống.

Hàng trăm nam thanh niên diện áo dài nhiều màu sắc, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt.

Những tà áo dài nam nối dài trên phố, tạo điểm nhấn trong chương trình diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Không chỉ mang ý nghĩa về số lượng, sự kiện còn góp phần giới thiệu một góc nhìn khác về áo dài Việt Nam. Nếu áo dài nữ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, đời sống xã hội, áo dài nam ít xuất hiện hơn trong sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, sự hiện diện của hàng trăm nam giới trong trang phục truyền thống giữa trung tâm Hà Nội đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý.

Trong lịch sử, áo dài không chỉ dành riêng cho phụ nữ, mà còn là một phần trang phục của nam giới Việt Nam. Với kiểu dáng đặc trưng, áo dài nam thể hiện sự trang trọng, nền nã và những quan niệm thẩm mỹ của người xưa. Qua thời gian, cùng sự thay đổi của điều kiện sinh hoạt và xu hướng thời trang, trang phục này dần ít được sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Áo dài nam với sắc đỏ, trắng, xanh nổi bật, thể hiện sự đa dạng trong cách lựa chọn trang phục.

Những mẫu áo dài nam kết hợp hoa văn truyền thống, tạo nét trang trọng và cuốn hút.

Áo dài nam với gam màu trắng, vàng, tím, hồng mang đến diện mạo trẻ trung giữa lòng Thủ đô.

Tại chương trình diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, bên cạnh áo dài nam còn có sự góp mặt của các bộ cổ phục do cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành tái hiện cùng nhiều thiết kế truyền thống và cách tân. Những bộ trang phục với kiểu dáng, màu sắc đa dạng góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt qua các thời kỳ, đồng thời tạo cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với di sản.

Đáng chú ý, sự tham gia của đông đảo người trẻ đã góp phần tạo nên sức sống mới cho hoạt động quảng bá trang phục dân tộc. Thay vì chỉ xuất hiện trong các không gian trưng bày hay tư liệu lịch sử, áo dài được đưa ra đường phố, trở thành hình ảnh gần gũi, có khả năng kết nối các thế hệ.

Trang phục áo dài nam kết hợp khăn đóng, nón quai thao và các phụ kiện truyền thống tạo điểm nhấn trong đoàn diễu hành.

Các bộ cổ phục với màu sắc rực rỡ, hoa văn cầu kỳ được giới thiệu trong đoàn diễu hành.

Cổ phục nổi bật với họa tiết truyền thống và kiểu mũ đặc trưng.

Từ hình ảnh 500 nam giới cùng khoác áo dài bên hồ Hoàn Kiếm, có thể thấy việc gìn giữ trang phục truyền thống không chỉ dừng lại ở bảo tồn kiểu dáng hay phục dựng những giá trị xưa, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục được sử dụng, được cộng đồng đón nhận và có chỗ đứng trong cuộc sống hiện đại.