Áo dài kết nối cộng đồng

Thành viên Liên chi hội Di sản áo dài thành phố khoác lên mình tà áo dài mang biểu tượng của thành phố, góp phần lan tỏa, kết nối cộng đồng. Ảnh: LCH cung cấp

Hồi tháng 9, tại sự kiện thành lập Liên chi hội Văn hóa áo dài Đà Nẵng do Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam tổ chức, nhiều khán giả ấn tượng với hai bộ sưu tập áo dài Bắc - Trung - Nam và Sắc màu di sản của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy bày tỏ, sự kiện với chủ đề “Áo dài Đà Nẵng - Hội tụ văn hóa, lan tỏa tinh hoa”, mang thông điệp mở ra không gian để giữ gìn và kết nối cộng đồng người yêu áo dài, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt. Bộ sưu tập của chị có gần 50 bộ áo dài lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng của 3 miền và hình ảnh biểu tượng văn hóa Việt Nam như hoa sen, nón lá… Qua đó, nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy mong muốn tái hiện những sắc thái, con người, văn hóa đặc trưng của từng vùng miền và gửi gắm niềm kỳ vọng rằng, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là câu chuyện về lịch sử, tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

“Thời gian đến, Liên chi hội Văn hóa Áo dài Đà Nẵng lên kế hoạch tổ chức hoạt động quảng diễn áo dài chủ đề “Vũ hội áo dài Đà Nẵng” tại Công viên APEC. Đây là sự kiện có không gian mở, kết nối cộng đồng và kỳ vọng tạo điểm nhấn ấn tượng trong mắt người dân và du khách bên dòng Hàn giang thơ mộng”, nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy kỳ vọng.

Cùng thông điệp giữ gìn và lan tỏa, nhà thiết kế Lê Doãn Hùng, chủ cửa hàng Tấm Design với đa dạng bộ sưu tập áo dài Mơ Màng, Mộng Vân, Yên và gần đây là Giáng Hương tham gia trình diễn áo dài nghệ thuật “Miền áo dài - Tĩnh Viên” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm hồi tháng 5. Nhà thiết kế Lê Doãn Hùng cho biết, những bộ sưu tập được anh cách điệu như thêm tà, thêm voan, mấn… hay sử dụng đa dạng chất liệu lụa, tafta, tơ tằm nhưng vẫn giữ gìn nét truyền trống, vẻ đẹp tà áo dài, phù hợp công chúng ở nhiều độ tuổi, giới tính, tầng lớp. Qua đó, anh muốn góp phần lan tỏa và tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống thông qua ngôn ngữ nghệ thuật áo dài đến cộng đồng, xã hội.

Cùng đưa tà áo dài đến gần với cộng đồng, thời gian qua, Câu lạc bộ Di sản áo dài thành phố tham gia các lễ hội, sự kiện văn hóa, quảng diễn áo dài, các chương trình cộng đồng và đồng hành chương trình “Nếp áo thanh xuân” do Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam triển khai.

Bà Lê Thị Lý, Chi hội trưởng Chi hội Văn hóa áo dài Thanh Khê, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài thành phố cho biết, tại Đà Nẵng, câu lạc bộ trao tặng 17 bộ áo dài cho giáo viên và 119 bộ áo dài trắng cho các nữ sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner (cũ). Thời gian đến, chương trình tiếp tục trao tặng áo dài đến các nữ sinh tại các trường phổ thông và nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Lý, Đà Nẵng là thành phố có cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc khá đông. Vì vậy, câu lạc bộ chú trọng đưa tà áo dài trở thành cầu nối giao lưu văn hóa và đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, thiện nguyện. Ngoài ra, kết nối cộng đồng người Việt ở nhiều tỉnh, thành và cộng đồng người nước ngoài như Lào, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc... với mong muốn bạn bè quốc tế sẽ hiểu hơn về áo dài, văn hóa và con người Việt Nam.

“Trong tương lai, câu lạc bộ tiếp tục lan tỏa hình ảnh áo dài đến gần hơn với người dân, du khách qua trường học, lễ hội, chương trình văn hóa, du lịch… Song song, chúng tôi đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện, kết nối cộng đồng và các chương trình quảng bá, trình diễn áo dài. Qua đó, câu lạc bộ mong muốn mỗi tà áo dài xuất hiện sẽ góp phần kể câu chuyện đẹp về Việt Nam, để hình ảnh Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Lý chia sẻ.