Dưới đây là 5 gợi ý phối đồ với áo dạ dáng dài nên thử cho mùa đông năm nay.

Áo dạ cổ phễu và quần jeans

Những chiếc áo dạ cổ phễu với phần cổ dựng cao đang trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong mùa đông 2026. Chi tiết này không chỉ giúp giữ ấm vùng cổ, hạn chế gió lạnh mà còn tạo nên vẻ ngoài tối giản, hiện đại.

Để tránh cảm giác quá nghiêm túc, hãy thử kết hợp áo dạ cổ phễu cùng quần denim ống đứng. Nếu chiếc áo mang đến nét chỉn chu, có phần cổ điển thì chất liệu jeans lại tạo sự trẻ trung, phóng khoáng. Hoàn thiện bộ trang phục bằng giày bệt mũi nhọn hoặc boots da cổ thấp là đủ để có diện mạo thanh lịch mà vẫn thoải mái khi xuống phố. Đây cũng là công thức phối đồ phù hợp cho những ngày cuối tuần cần sự gọn gàng nhưng không quá cầu kỳ.

Áo dạ tích hợp khăn choàng

Thay vì phải mất thời gian lựa chọn một chiếc khăn choàng phù hợp, những thiết kế áo khoác tích hợp khăn đồng màu mang đến giải pháp vừa tiện dụng vừa thời trang. Phần khăn được thiết kế liền với áo, có thể vắt hờ qua vai hoặc quấn nhẹ quanh cổ, tạo điểm nhấn mềm mại cho tổng thể.

Với kiểu áo này, cách phối đơn sắc là lựa chọn đáng thử. Một chiếc áo len cổ lọ mỏng kết hợp quần âu ống suông cùng tông navy, xám tro hoặc kem sữa sẽ tạo nên diện mạo hài hòa, tinh tế. Đặc biệt, phần khăn buông nhẹ còn giúp trang phục có thêm chiều sâu mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện. Công thức này phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng.

Áo dạ dáng dài tích hợp khăn choàng

Áo dạ dáng dài oversized

Nếu yêu thích phong cách phóng khoáng, áo dạ dáng dài oversized là lựa chọn không nên bỏ qua. Với phần cầu vai rõ nét, ve áo bản rộng và phom dáng rộng rãi, thiết kế này đặc biệt phù hợp với cách phối nhiều lớp (layering) trong những ngày lạnh.

Bạn có thể mặc áo len vặn thừng bên trong hoặc kết hợp sơ mi cùng gile len để tạo hiệu ứng nhiều tầng trang phục. Tuy nhiên, bí quyết để không khiến tổng thể trở nên luộm thuộm là cân bằng tỷ lệ. Khi phần áo khoác đã rộng, hãy ưu tiên chân váy midi ôm sát hoặc quần tây ống đứng. Một đôi giày da bóng sẽ giúp diện mạo thêm chỉn chu, đồng thời tạo sự tương phản thú vị giữa nét mềm mại của chất liệu len và vẻ sắc sảo của phụ kiện.

Áo khoác da dài phối lông

Bên cạnh những chiếc áo dạ truyền thống, áo khoác da phối lông đang trở thành lựa chọn nổi bật nhờ sự kết hợp giữa hai chất liệu đối lập. Bề mặt da bóng bẩy tạo cảm giác cá tính, mạnh mẽ, trong khi phần cổ hoặc viền lông mềm mại lại mang đến vẻ sang trọng, nữ tính.

Những thiết kế dáng dài có cổ lông bản lớn, phom áo đứng hoặc chi tiết thắt đai ở eo đặc biệt phù hợp với thời trang mùa Đông 2026. Nếu muốn tạo vẻ ngoài thanh lịch, bạn có thể ưu tiên áo khoác màu nâu, đen hoặc chocolate, kết hợp cùng trang phục đơn sắc bên trong. Với những ngày cần di chuyển nhiều, thiết kế có phần cổ lông tháo rời cũng là gợi ý đáng cân nhắc vì dễ dàng thay đổi diện mạo tùy hoàn cảnh.

Áo khoác da dài phối lông

Áo dạ màu trung tính

Những chiếc áo dạ dài màu be, xám, nâu hay đen luôn có sức hút nhờ khả năng kết hợp linh hoạt và ít lỗi mốt. Tuy nhiên, thay vì mặc cùng quần âu và sơ mi theo công thức quen thuộc, bạn có thể làm mới phong cách công sở bằng những lựa chọn trẻ trung hơn.

Một chiếc áo dạ xám khoác ngoài sơ mi mở nhẹ phần cổ sẽ tạo cảm giác phóng khoáng mà vẫn giữ được nét chuyên nghiệp. Trong khi đó, áo dạ màu tối kết hợp áo thun trắng và quần denim lại phù hợp với những ngày làm việc không đòi hỏi trang phục quá trang trọng. Sự tương phản giữa gam màu trầm của áo khoác và những món đồ cơ bản bên trong giúp tổng thể bớt đơn điệu, đồng thời dễ dàng chuyển đổi từ môi trường công sở sang những buổi gặp gỡ sau giờ làm.