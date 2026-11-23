Người dân tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thay vì màu áo đỏ truyền thống, ông già Noel tại một điểm trưng bày Giáng sinh ở thành phố Kobe, miền Tây Nhật Bản, đã khoác lên mình bộ đồ màu xám, do vật giá leo thang khiến bộ trang phục đỏ mới vượt quá ngân sách.

Hình tượng ông già Noel khác thường này xuất hiện từ tuần trước trên mái của bảo tàng Nhà Uroko - một trong nhiều ngôi nhà mang phong cách phương Tây tại khu di tích lịch sử Kitano của thành phố. Đây là một trong những hoạt động trưng bày Giáng sinh thường niên của bảo tàng, vốn tái hiện các sự kiện nổi bật trong năm kể từ năm 2009.

Bà Tomoka Sakihara, 63 tuổi, người lên ý tưởng cho khu trưng bày, chia sẻ: "Tôi muốn mọi người nhìn lại những câu chuyện vui vẻ hơn trong năm qua, nhưng với giá cả tăng cao, điều đó thật khó. Có chút gì đó hơi buồn."

Người dân Nhật Bản đang phải chịu gánh nặng chi trả cho thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác hằng ngày, trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của nước này trong tháng 9 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dù ông già Noel mặc bộ đồ tối màu, sắc đỏ vẫn hiện diện trên chiếc mũ của ông và mũi của chú tuần lộc. Bên cạnh đó, các nhân vật đồng hành cùng ông già Noel lần này lại đại diện cho những niềm vui và tin tốt lành.

Trong đó, hình tượng cặp đôi Riku Miura và Ryuichi Kihara giành huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Nhật Bản ở nội dung trượt băng nghệ thuật đôi nam nữ tại Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina, cùng chú khỉ con tên Punch từng gây sốt trên mạng xã hội với hình ảnh ôm chặt một con thú nhồi bông tại một sở thú gần Tokyo.

Năm ngoái, ông già Noel từng diện trang phục màu đỏ và xanh lam lấy cảm hứng từ Myaku-Myaku, linh vật của Triển lãm Thế giới (Expo) tổ chức tại thành phố Osaka lân cận. Hoạt động trưng bày năm nay bước sang lần thứ 18 và sẽ kéo dài đến hết ngày 27/12./.