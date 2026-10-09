Áo bà ba - ký ức và sức sống của người phụ nữ Nam Bộ

Trình diễn bộ sưu tập áo bà ba của các nhà thiết kế và sinh viên đại học tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Trong ký ức của nhiều thế hệ người dân Nam Bộ, chiếc áo bà ba không chỉ là trang phục quen thuộc mà còn gắn với hình ảnh quê hương, nếp sống và những phẩm chất của người phụ nữ miền sông nước. Mộc mạc, giản dị nhưng duyên dáng, chiếc áo đã đi qua những xóm làng ven sông, cánh đồng, vườn cây, bến nước, con đò, hiện diện trong đời sống lao động, sinh hoạt và cả những năm tháng đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Khai mạc trưng bày, ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, nhấn mạnh áo bà ba không đơn thuần là một loại trang phục truyền thống mà còn gợi nhắc vẻ đẹp của người phụ nữ phương Nam chân chất, nghĩa tình, chịu thương chịu khó, giàu lòng yêu quê hương và mạnh mẽ trước thử thách.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ chia sẻ nhiều ý nghĩa của trưng bày nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đặc biệt, trong những năm tháng chiến tranh, hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ trong chiếc áo bà ba đã trở thành biểu tượng giàu sức gợi. Đằng sau vẻ ngoài bình dị ấy là những người mẹ, người chị, người vợ và các nữ chiến sĩ kiên cường, âm thầm đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương, đất nước. Vì vậy, chiếc áo bà ba không chỉ gắn với đời sống thường nhật mà còn lưu giữ một phần ký ức lịch sử, phản ánh những phẩm chất đáng quý của con người Nam Bộ.

Theo ông Nguyễn Quốc Chính, trưng bày “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam” được thực hiện với mong muốn kể câu chuyện văn hóa về con người, quê hương, ký ức và tình đất, tình người được gửi gắm trong một trang phục tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Phần trình diễn của sinh viên đến từ các trường đại học.

Thông qua không gian trưng bày, công chúng có dịp tìm hiểu nguồn gốc, quá trình hình thành và biến đổi của áo bà ba; khám phá sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, cũng như vai trò của trang phục này trong đời sống thường nhật, lao động, lễ hội và ký ức của nhiều thế hệ người dân Nam Bộ. Những hiện vật, hình ảnh và tư liệu không chỉ cung cấp thông tin về một trang phục truyền thống mà còn mở ra những lát cắt về đời sống xã hội, lịch sử và văn hóa của vùng đất phương Nam.

Trưng bày diễn ra trong không khí hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, qua đó nhấn mạnh mối liên hệ giữa chiếc áo bà ba và hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ qua các thời kỳ. Từ những người mẹ tảo tần, những người phụ nữ gắn bó với đồng ruộng, vườn cây, sông nước đến các nữ cán bộ, nữ chiến sĩ trong chiến tranh và phụ nữ hôm nay đang học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến, mỗi thế hệ đều góp phần làm giàu thêm ý nghĩa của biểu tượng văn hóa này.

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Khách thăm quan khu vực tái hiện các quy trình may áo bà ba.

Sự kết hợp giữa không gian trưng bày truyền thống và các thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ áo bà ba tạo thêm góc nhìn về khả năng tiếp nối di sản trong đời sống đương đại. Bên cạnh việc tìm hiểu lịch sử, công chúng còn có dịp cảm nhận cách các nhà thiết kế và sinh viên thời trang kế thừa những nét đặc trưng của trang phục, đồng thời tìm kiếm cách thể hiện mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu sử dụng ngày nay.

Đồng hành cùng chương trình có các nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp, La Quốc Bảo, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cùng giảng viên, sinh viên ngành Thiết kế thời trang của các trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Lang và Đại học Nguyễn Tất Thành. Những bộ sưu tập và thiết kế được giới thiệu góp phần tạo nên sự kết nối giữa tư liệu, ký ức văn hóa với sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Các không gian trưng bày tại Bảo tàng.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cho biết, anh mang đến trưng bày một thiết kế mới lấy cảm hứng từ chiếc áo bà ba. Theo anh, khi được đặt trong không gian bảo tàng, bên cạnh các bộ sưu tập và thiết kế của sinh viên, trang phục truyền thống có thêm cơ hội đối thoại với đời sống đương đại, thể hiện sức sống mới mà vẫn giữ được mối liên hệ với những giá trị văn hóa vốn có.

Từ những chiếc áo lưu dấu ký ức đến các thiết kế mang hơi thở đương đại, trưng bày “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam” không chỉ gợi nhắc vẻ đẹp bình dị của một trang phục quen thuộc mà còn khẳng định giá trị của việc bảo tồn di sản bằng những hình thức tiếp cận gần gũi, sinh động.