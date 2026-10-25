Áo 50 triệu USD của Victoria's Secret về đâu sau show diễn?

Kylie Jenner diện thiết kế đặc biệt nhất Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Ảnh: Victoria’s Secret.

Chiếc Fantasy Bra đính 4.410 viên kim cương mà Kylie Jenner diện tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 dự kiến được đưa trở lại cửa hàng Jacob & Co. ở New York (Mỹ), mở cơ hội sở hữu cho một khách hàng đặc biệt.

Khác với nhiều phiên bản trước, thiết kế lần này được giữ nguyên vẹn thay vì tháo rời để chế tác thành trang sức khác, theo Page Six.

Chiếc bra 50 triệu USD chờ chủ nhân

Đại diện Victoria’s Secret xác nhận rằng chiếc bra đính đá quý được giữ nguyên trạng. Đây là điểm khác biệt so với cách xử lý nhiều phiên bản Fantasy Bra trước đó.

Kylie Jenner đưa chiếc Fantasy Bra trở lại sàn diễn Victoria’s Secret. Ảnh: Victoria’s Secret.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ trên sàn diễn, các thiết kế thường được trả lại cho đơn vị chế tác, tháo rời và biến thành nhiều món trang sức khác nhau. Một số phiên bản được đưa ra trưng bày để công chúng chiêm ngưỡng.

Hiện nay, việc mức giá 50 triệu USD có được giữ nguyên hay không vẫn là một câu hỏi. Dù vậy, mức định giá ban đầu góp phần đưa thiết kế trở thành một trong những món đồ thời trang xa xỉ gây chú ý nhất tại buổi trình diễn diễn năm nay.

Kylie Jenner cũng có thể trở thành người mua tiềm năng. Với nữ doanh nhân ngành mỹ phẩm, việc sở hữu lại chiếc áo có thể là cách lưu giữ kỷ niệm về lần đầu sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Page Six cũng đề cập đến khả năng thiết kế trở thành món quà Giáng sinh đặc biệt từ bạn trai Timothée Chalamet hoặc mẹ cô Kris Jenner. Hai người đều có mặt ở hàng ghế đầu để cổ vũ màn trình diễn.

Chiếc Fantasy Bra được chế tác riêng theo số đo của Jenner. Thiết kế nặng gần 4 pound, tương đương khoảng 1,8 kg, với phần ngực được đo đạc và điều chỉnh để vừa vặn với cơ thể người mặc. Sản phẩm được tạo hình dựa trên số đo vòng một 445 cc của Jenner, với cấu trúc silicone và cách đặt túi cụ thể.

Không chỉ gây chú ý bởi mức giá, thiết kế còn đánh dấu sự trở lại của Fantasy Bra trên sàn diễn Victoria’s Secret sau nhiều năm vắng bóng. Phiên bản năm 2026 được định giá cao nhất trong lịch sử dòng bra đặc biệt này, vượt xa kỷ lục trước đó thuộc về chiếc Red Hot Fantasy Bra do Gisele Bündchen trình diễn năm 2000, có giá trị 15 triệu USD vào thời điểm ra mắt.

Khoảng cách 35 triệu USD giữa 2 phiên bản cho thấy quy mô đầu tư của thiết kế mới. Tuy nhiên, giá trị của Fantasy Bra không chỉ nằm ở mức định giá được công bố, mà còn đến từ số lượng kim cương, quá trình chế tác thủ công và vai trò biểu tượng của sản phẩm trong lịch sử Victoria’s Secret.

Hơn 4.400 viên kim cương tạo nên kỷ lục

Theo Vogue, chiếc Fantasy Bra năm nay được tạo ra với sự hợp tác giữa Victoria’s Secret và Jacob & Co., thương hiệu trang sức do Jacob Arabo sáng lập. Đây là thiết kế hoàn toàn khác biệt so với một chiếc bra thông thường. Thay vì sử dụng vải làm chất liệu chính, sản phẩm kết hợp vàng và kim cương để tạo thành cấu trúc có thể mặc được.

Điểm nhấn nằm ở viên kim cương vàng Fancy Vivid nặng 75,54 carat, được đặt ở trung tâm thiết kế. Riêng viên đá này được định giá 22 triệu USD, chiếm gần một nửa giá trị của toàn bộ chiếc áo.

Mẫu Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD do nhà kim hoàn nổi tiếng Jacob & Co. thiết kế. Ảnh: Jacob & Co.

Phần còn lại gồm 4.409 viên kim cương, nâng tổng số đá quý trên sản phẩm lên 4.410 viên, với tổng trọng lượng khoảng 1.373 carat. 15 nghệ nhân dành hơn 1.000 giờ để hoàn thiện thiết kế. Mỗi viên kim cương được gắn thủ công vào phần khung vàng 18 carat chế tác riêng.

Quá trình thực hiện đặt ra yêu cầu cao về cả kỹ thuật và thẩm mỹ. Do không có chất liệu vải hỗ trợ, toàn bộ kết cấu phải dựa vào vàng và kim cương. Nhóm chế tác cần tính toán vị trí từng viên đá, đảm bảo chiếc áo vừa giữ được vẻ ngoài lấp lánh, vừa có thể ôm sát cơ thể và chuyển động theo người mặc.

Các viên kim cương được chế tác theo nhiều kiểu cắt khác nhau, gồm angel, heart, pear, marquise, oval, radiant và round brilliant. Bốn kỹ thuật gắn đá cũng được áp dụng nhằm tăng khả năng phản chiếu ánh sáng. Những chi tiết này giúp thiết kế bắt sáng từ nhiều góc độ khi người mặc di chuyển trên sàn diễn.

Jacob Arabo nghiên cứu các phiên bản Fantasy Bra trước đây trước khi bắt tay vào dự án. Mục tiêu là kết hợp kỹ nghệ kim hoàn với thiết kế nội y. Nhóm thực hiện phải lấy số đo chính xác của Jenner, dựng mẫu và điều chỉnh nhiều lần để bảo đảm sản phẩm vừa vặn.