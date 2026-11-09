ANTT 9/11: Cháy lớn quán karaoke ở Đồng Nai, lời khai “Sơn mặt quỷ” vụ “Hiệp đen”
Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai, khói đen bao trùm cả khu vực; lời khai của “Sơn mặt quỷ” và đồng phạm hé lộ chiêu trò dàn dựng clip “giang hồ mạng” của băng nhóm “Hiệp đen”. Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 09/11/2026.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-9-11-chay-lon-quan-karaoke-o-dong-nai-loi-khai-son-mat-quy-vu-hiep-den--a502017.html