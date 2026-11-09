ANTT 9/11: Cháy lớn quán karaoke ở Đồng Nai, lời khai “Sơn mặt quỷ” vụ “Hiệp đen”

Để chiếm đoạt tiền mua ma túy, hai đối tượng đã vạch ra một kịch bản tinh vi, một đối tượng đóng giả làm khách mua hàng để tiếp cận các "đầu nậu"… Đến thời điểm giao dịch, các đối tượng chuẩn bị sẵn các thùng các-tông bên trong nhồi đầy giấy và báo cũ để ngụy trang thành tiền mặt, nhằm qua mắt người bán khi nhận "hàng".