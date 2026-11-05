ANTT 5/11: Đường dây livestream khiêu dâm luân chuyển 4.189 tỉ đồng; hàng trăm học sinh thoát khỏi vụ cháy trường học
Công an Lào Cai khởi tố 4 bị can trong đường dây tổ chức livestream khiêu dâm, có dòng tiền luân chuyển lên đến 4.189 tỉ đồng. Trong khi đó, vụ cháy khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) khiến hàng trăm học sinh phải sơ tán...
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-5-11-duong-day-livestream-khieu-dam-luan-chuyen-4-189-ti-dong-hang-tram-hoc-sinh-thoa-a501689.html