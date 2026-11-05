ANTT 5/11: Đường dây livestream khiêu dâm luân chuyển 4.189 tỉ đồng; hàng trăm học sinh thoát khỏi vụ cháy trường học

Hàng triệu bình chữa cháy giả có thể vẫn đang được sử dụng trong các gia đình, công trình, trong khi nhiều chung cư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do chưa được nghiệm thu đầy đủ hệ thống phòng cháy. Tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội cảnh báo việc đơn giản hóa thủ tục, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cần đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nếu không người dân có thể phải gánh rủi ro khi sự cố xảy ra.