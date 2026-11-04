ANTT 4/11: Truy lùng phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2, khởi tố 94 bị can lừa đảo xuyên quốc gia
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang truy lùng Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tại Khánh Hòa. Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia bị triệt phá tại Thanh Hóa. Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 04/11/2026.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-4-11-truy-lung-pham-nhan-cuoi-cung-tron-trai-giam-a2-khoi-to-94-bi-can-lua-dao-xuyen--a501584.html