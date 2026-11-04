ANTT 4/11: Truy lùng phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2, khởi tố 94 bị can lừa đảo xuyên quốc gia

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) trong phiên thảo luận chiều 4/11, nhiều địa biểu Quốc hội nêu quan điểm, việc xử lý vi phạm hành chính thông qua ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải cân nhắc đến những tác động so với mức độ vi phạm; bảo đảm không làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu và quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba...