ANTT 30/10: Bắt giám đốc công ty thủy sản liên quan vụ việc hơn 34,8 tỷ đồng; giám đốc trung tâm Anh ngữ bị bắt

Từ những cuốn sổ tiết kiệm không còn tiền đến màn kịch thừa kế 20 triệu USD, Dương Văn Toàn cùng vợ đã dựng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người thân, quen biết. Sau 17 năm lẩn trốn, Toàn phải trả giá bằng bản án 19 năm tù.