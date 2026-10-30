ANTT 30/10: Bắt giám đốc công ty thủy sản liên quan vụ việc hơn 34,8 tỷ đồng; giám đốc trung tâm Anh ngữ bị bắt
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc công ty thủy sản để điều tra vụ việc có số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng; tại Đà Nẵng, giám đốc một trung tâm Anh ngữ bị bắt vì tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông trái phép, liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 30/10/2026.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-30-10-bat-giam-doc-cong-ty-thuy-san-lien-quan-vu-viec-hon-34-8-ty-dong-giam-doc-trung-a501164.html