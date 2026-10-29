ANTT 29/10: Siết vòng vây truy bắt 2 phạm nhân trốn trại; hoãn xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh niên ở Đắk Lắk đã tụ tập, mang theo dao, rựa, vỏ chai bia để tìm người trả thù, sau đó xảy ra hỗn chiến với nhóm khác trên đường phố. Trong 13 bị can bị khởi tố, có 7 người dưới 18 tuổi.