ANTT 29/10: Siết vòng vây truy bắt 2 phạm nhân trốn trại; hoãn xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa
Lực lượng chức năng Khánh Hòa huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, siết chặt vòng vây trên núi Hòn Dữ để truy bắt hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2; phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 đồng phạm trong vụ án liên quan đến khai thác khoáng sản phải hoãn do vắng người tham gia tố tụng. Đây là những thông tin trong bản tin An ninh trật tự ngày 29/10/2026.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-29-10-siet-vong-vay-truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-hoan-xet-xu-cuu-pho-chu-tich-thanh-a501039.html