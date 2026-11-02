ANTT 2/11: Xét xử nữ đại gia xăng dầu, triệt phá đường dây phân bón giả

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong một hầm trú ẩn ở xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng). Còn tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), từ ngày 15/10 đến 2/11, thêm 160 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập.