ANTT 2/11: Xét xử nữ đại gia xăng dầu, triệt phá đường dây phân bón giả
Ngày 2/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo về các tội tham ô, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt từ quỹ bình ổn xăng dầu hơn 79 tỉ đồng. Cùng ngày, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, thu giữ 2.157 tấn phân bón. Đây là hai trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin An ninh trật tự ngày 02/11/2026.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-antt-2-11-xet-xu-nu-dai-gia-xang-dau-triet-pha-duong-day-phan-bon-gia-9469.html