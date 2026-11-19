ANTT 19/11: Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị 30-36 tháng tù treo, triệu tập người liên quan vụ giám đốc bị bắn ở Đồng Nai
Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Lê Thanh Thản từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong vụ sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội. Tại Đồng Nai, công an tiếp tục triệu tập những người liên quan để điều tra vụ Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà bị bắn trọng thương tại phòng làm việc, trong khi nghi phạm đã tự sát sau khi gây án.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-19-11-ong-le-thanh-than-bi-de-nghi-30-36-thang-tu-treo-trieu-tap-nguoi-lien-quan-vu-g-a502966.html