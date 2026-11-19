Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra ngày 21-11 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội đã sớm kích hoạt các phương án bảo vệ an ninh trật tự. Từ công tác phân luồng từ xa đến ứng trực tại các chốt trong suốt quá trình hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm giữ vững an toàn địa bàn, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.