ANTT 16/11: Mr Pips, Mr Hunter cùng lĩnh án chung thân; Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn khí cười

An toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm của người tiêu dùng, nhất là với những sản phẩm thiết yếu như giò, chả. Đáng chú ý, dù các cơ sở sản xuất đều được cấp phép đủ điều kiện, thậm chí giấy chứng nhận còn hiệu lực dài hạn, nhưng qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng vẫn phát hiện không ít bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.