ANTT 16/11: Mr Pips, Mr Hunter cùng lĩnh án chung thân; Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn khí cười
Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân đối với Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trong vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối, buộc bồi thường hơn 1.400 tỷ đồng. Công an Thành phố Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khoảng 100 tấn khí cười, khởi tố 22 bị can.
BÁO AN GIANG ONLINE
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-16-11-mr-pips-mr-hunter-cung-linh-an-chung-than-triet-pha-duong-day-san-xuat-100-tan-a502648.html