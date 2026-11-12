ANTT 12/11: Sát hại cô gái rồi chôn thi thể ở bãi đất trống; Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa hầu tòa vụ mỏ cát
Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương để điều tra hành vi sát hại cô gái 24 tuổi rồi chôn thi thể ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Lộc. Ở Hà Nội, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo hầu tòa trong vụ án mỏ cát gây thất thoát hơn 5,1 tỷ đồng.
BÁO AN GIANG ONLINE
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-antt-12-11-sat-hai-co-gai-roi-chon-thi-the-o-bai-dat-trong-cuu-pho-chu-tich-tinh-thanh-hoa-a502333.html