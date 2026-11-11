ANTT 11/11: Xét xử vụ 1,27 triệu bình chữa cháy giả, cháy cửa hàng xe máy điện ở Huế

Phòng cháy tốt chính là bảo vệ Thủ đô từ trong từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng khu dân cư. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở Hà Nội ý thức rõ mình là những người đầu tiên có thể phát hiện, xử lý tình huống ngay khi đám cháy mới phát sinh. Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cùng sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội tạo nền tảng quan trọng để hạn chế tối đa thiệt hại nếu có sự cố xảy ra.