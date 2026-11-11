ANTT 11/11: Xét xử vụ 1,27 triệu bình chữa cháy giả, cháy cửa hàng xe máy điện ở Huế
Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử 9 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, chi hơn 17 tỷ đồng hối lộ để được kiểm định đạt yêu cầu. Một cửa hàng xe máy điện trên đường Hà Nội, TP Huế bốc cháy giữa đêm mưa lớn, thiêu rụi khoảng 50 xe.
BÁO AN GIANG ONLINE
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