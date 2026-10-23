Antigravity ra mắt đồng hồ điều khiển độc đáo cho drone A1 360

Công ty drone Antigravity vừa ra mắt các bộ điều khiển từ xa gắn trên cổ tay và ngón tay dành cho mẫu drone Antigravity A1, cho phép người dùng điều khiển drone quay video 360 độ mà không cần sử dụng kính thực tế ảo.

Những lựa chọn điều khiển tinh tế hơn này giúp người dùng dễ dàng ghi lại những thước phim selfie ấn tượng mà không bị kính che khuất khuôn mặt.

Người dùng có thể tự chụp ảnh bằng Antigravity A1 mà không cần phải dùng kính đeo VR vướng víu.

Được giới thiệu vào tháng 12 năm ngoái, Antigravity A1 hướng tới mục tiêu mang lại chất lượng video 360 độ cao cấp nhưng vẫn dễ dàng điều khiển cho người mới. Khi ra mắt, A1 chỉ có thể bay bằng kính Vision và bộ điều khiển Grip của Antigravity, cả hai đều được bán kèm với drone.

Tuy nhiên, dù hệ thống điều khiển này mang lại trải nghiệm nhập vai và trực quan, kính Vision lại khiến người điều khiển không thể quan sát xung quanh. Điều này hạn chế khả năng nhận biết tình huống của người dùng A1, buộc họ phải có người hỗ trợ quan sát cả drone lẫn phi công khi bay. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu các phi công giải trí phải duy trì tầm nhìn trực tiếp với drone, hoặc có người quan sát liên lạc trực tiếp với họ.

Gói sản phẩm Antigravity A1 Follow Me Bundle hiện đã khắc phục những hạn chế này với hai bộ điều khiển Watch và Ring Remotes, cho phép người dùng vận hành drone mà không cần kính Vision. Nhờ đó, người dùng Antigravity A1 có thể tự quay phim mà không bị che mặt, đồng thời dễ dàng bay một mình, giúp drone trở nên linh hoạt hơn nhiều.

Cận cảnh thiết bị đeo theo dõi và điều khiển drone 360.

Watch là điểm nhấn nổi bật nhất trong gói Antigravity A1 Follow Me Bundle. Người điều khiển có thể sử dụng màn hình cảm ứng 1,72 inch của Watch để điều khiển thủ công A1, hoặc chọn các chuyển động dựng sẵn như Arc Out và Spiral Ascent để ghi lại những cảnh quay điện ảnh nhanh chóng. Ngoài ra, Watch còn cho phép drone bay vòng quanh chủ thể đang di chuyển với chế độ Orbit Follow, lựa chọn hướng quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Bên cạnh đó, tính năng hữu ích nhất của Watch Remote có lẽ là khả năng thiết lập nhanh chế độ Deep Track của Antigravity A1, bao gồm cả việc theo dõi chính người điều khiển. Chỉ cần chọn chủ thể, drone A1 sẽ tự động bám theo và quay phim khi họ di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 36 km/h (11 m/s). Người dùng có thể chọn vị trí của drone so với chủ thể (phía sau, phía trước hoặc hai bên), cũng như điều chỉnh độ cao và các thiết lập này ngay trong khi bay.

Vì vậy, Watch là phụ kiện lý tưởng nếu bạn muốn ghi lại các hoạt động như leo núi, đạp xe, trượt tuyết hoặc những chuyến phiêu lưu di chuyển liên tục. Bạn chỉ cần thiết lập chế độ theo dõi và để Antigravity A1 lo phần quay phim, trong khi bạn vẫn có thể giám sát chuyến bay. Video 360 độ cũng giúp bạn có nhiều lựa chọn khung hình khi hậu kỳ.

Dù Watch có thể điều khiển A1 độc lập, Ring lại phải sử dụng kết hợp với Watch. Sau khi chọn chủ thể theo dõi bằng Watch, người dùng có thể nhấn giữ nút duy nhất trên Ring để điều khiển drone A1 bằng cử chỉ tay. Tính năng Drag-To-Fly mới cho phép bạn di chuyển cánh tay lên xuống hoặc sang trái phải để điều hướng drone, cũng như xoay cánh tay về phía mình hoặc ra xa để thay đổi khoảng cách (tuy nhiên, bạn chỉ có thể di chuyển drone trên một mặt phẳng tại một thời điểm, trừ khi ở chế độ Orbit Follow).

Đánh giá ban đầu của Mashable cho thấy Ring Remote không dễ sử dụng hoặc chính xác như các thanh trượt cảm ứng trên Watch, và có thể gây khó chịu nếu bạn liên tục thay đổi vị trí drone. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể thấy tiện lợi khi cần điều chỉnh nhanh, và chỉ riêng Watch Remote cũng đã khiến gói Follow Me Bundle trở thành khoản đầu tư đáng giá cho chủ sở hữu Antigravity A1.

Antigravity A1 giúp cho việc điều khiển drone 360 linh hoạt hơn trong các cảnh thể thao, hành động.

Bên cạnh hai bộ điều khiển Watch và Ring, gói Follow Me Bundle còn giới thiệu bộ bảo vệ cánh quạt Full-Coverage Propeller Guards mới, có thể gắn vào các cánh tay của A1, bao bọc hoàn toàn bốn cánh quạt trong khung nhựa nhẹ. Dù hệ thống tránh vật cản của A1 đã giúp hạn chế va chạm, việc bổ sung lớp bảo vệ này vẫn mang lại sự yên tâm cho người dùng.

Bộ bảo vệ cánh quạt cần được tháo lắp mỗi lần bay và làm tăng kích thước khi mang theo A1 đến điểm xuất phát. May mắn là gói Follow Me Bundle đi kèm túi đeo chéo giúp bạn sắp xếp gọn gàng hơn.

Gói Antigravity A1 Follow Me Bundle bao gồm drone A1, hiện được bán với giá 799 USD trên website Antigravity và Best Buy. Bộ phụ kiện Follow Me Accessory Kit (không kèm drone A1) có giá 339,99 USD, còn bộ bảo vệ cánh quạt Full-Coverage Propeller Guards là 39,99 USD. Chủ sở hữu A1 hiện tại có thể được giảm giá 20% cho bộ phụ kiện và bảo vệ cánh quạt, lần lượt còn 271,99 USD và 31,99 USD.

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