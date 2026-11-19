Anthropic đã chốt giá cổ phiếu ở mức 83 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự kiến ban đầu từ 70 đến 78 USD. Công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ vào ngày 19/11, với mã chứng khoán ANT.

Anthropic, công ty công nghệ Mỹ đứng sau chatbot AI Claude, đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư với thương vụ niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq. Ảnh: Unplash

Trong đợt IPO này, Anthropic chào bán tổng cộng 980 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 81 tỷ USD. Con số này vượt kỷ lục khoảng 75 tỷ USD mà SpaceX của tỷ phú Elon Musk thiết lập hồi tháng 6/2026, đưa Anthropic trở thành doanh nghiệp có đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay xét về số tiền huy động.

Với giá cổ phiếu 83 USD, Anthropic được định giá khoảng 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, xét về giá trị doanh nghiệp, Anthropic vẫn thấp hơn SpaceX, công ty được định giá khoảng 1.900 tỷ USD.

Thành lập năm 2021 bởi các cựu lãnh đạo OpenAI, Anthropic hiện là một trong những công ty AI hàng đầu thế giới. Sản phẩm nổi bật nhất của hãng là Claude, chatbot AI có khả năng hỗ trợ viết nội dung, lập trình, phân tích dữ liệu và nhiều công việc khác.

Dù được định giá rất cao, Anthropic hiện vẫn chưa có lãi do phải đầu tư khoản tiền khổng lồ để phát triển công nghệ AI và xây dựng hạ tầng máy tính.

Việc niêm yết cổ phiếu giúp Anthropic có thêm nguồn vốn để mở rộng hoạt động, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay.

Tuy nhiên, thương vụ IPO kỷ lục này cũng diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về nguy cơ hình thành "bong bóng AI". Nhiều doanh nghiệp công nghệ đang chi hàng trăm tỷ USD để phát triển trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn chưa tạo ra lợi nhuận tương xứng.

Bên cạnh áp lực tài chính, Anthropic còn phải cạnh tranh với những tên tuổi lớn như OpenAI, Google và các công ty AI khác trên thế giới.