Với mức định giá chạm 2.000 tỷ USD khi thị trường mở cửa, Anthropic đã thuyết phục được Phố Wall rằng công nghệ của hãng có khả năng thay đổi cách con người làm việc, đồng thời tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, thử thách thực sự mới bắt đầu. Công ty phải chứng minh Claude có thể duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh chi phí tính toán leo thang và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp từng góp phần thúc đẩy Anthropic phát triển đang bắt đầu giảm tốc độ đầu tư vào AI, theo CNN.

Sau khi lên sàn, Anthropic cũng phải chịu sức ép lớn hơn trong việc duy trì tăng trưởng qua từng quý. Ngay cả Nvidia, Google và Amazon cũng từng chứng kiến cổ phiếu sụt giảm dù kết quả kinh doanh đáp ứng kỳ vọng của Phố Wall.

Trong khi hàng tỷ USD tiếp tục được rót vào hạ tầng và các mô hình AI phát triển nhanh chóng, kỳ vọng của nhà đầu tư ngày càng tăng cao. Anthropic sẽ phải duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ để bù đắp khoản chi phí tính toán có thể lên tới gần 1.000 tỷ USD trong những năm tới.

“Đây không phải chuyện dễ dàng”, Ken Mahoney, Chủ tịch công ty tư vấn tài chính Mahoney Asset Management, người theo sát ngành công nghệ, nhận định. “Trước đây, công ty gần như không phải chịu sự giám sát nào. Nhưng giờ đây, mọi việc đều bị soi xét, và luôn có nhà phân tích đánh giá lại hoạt động của bạn”.

CEO của Anthropic, Dario Amodei, được hiển thị trên màn hình tại NASDAQ MarketSite vào ngày Anthropic, PBC (ANT) tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tại thành phố New York (Mỹ) ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Lợi thế từ khách hàng doanh nghiệp

Chiến lược sớm tập trung phát triển công cụ AI cho doanh nghiệp đã giúp Anthropic trở thành cái tên được giới đầu tư đặc biệt ưa chuộng. Đây cũng là nền tảng cho màn chào sàn gây tiếng vang của công ty. Cổ phiếu Anthropic mở cửa ở mức 111,50 USD, cao hơn 34% so với giá IPO, trước khi kết phiên ở mức 97,17 USD, tăng 17%.

Theo Menlo Ventures, thị trường AI doanh nghiệp tăng từ 33 tỷ USD năm 2025 lên 177 tỷ USD năm 2026. Quỹ đầu tư này đã rót hàng tỷ USD vào Anthropic và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp phát triển sản phẩm trên nền tảng Claude.

Anthropic cho biết doanh thu quý III/2026 đạt 17 tỷ USD, tăng khoảng 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty hiện có khoảng 14.000 khách hàng, trong đó gần 250 doanh nghiệp đóng góp ít nhất 10 triệu USD doanh thu mỗi năm.

Claude Code, trợ lý AI hỗ trợ lập trình, nhanh chóng được nhiều kỹ sư phần mềm ưa chuộng. Anthropic sau đó mở rộng sang lĩnh vực công việc văn phòng với Claude Cowork. Theo công ty, chỉ sau 8 tháng ra mắt phiên bản truy cập sớm, lượng khách hàng sử dụng Claude Cowork đã vượt số người dùng Claude Code trong khoảng thời gian tương đương kể từ khi công cụ lập trình này được giới thiệu.

Theo Lauren Cassidy, Giám đốc đầu tư của Founder ETFs, một khi doanh nghiệp đã quen sử dụng sản phẩm Anthropic, việc thuyết phục họ chuyển sang nền tảng khác sẽ không dễ dàng.

“Các công ty sẽ tiếp tục tích hợp những công cụ này vào ngày càng nhiều ứng dụng. Điều đó tạo nên một mô hình kinh doanh có khả năng giữ chân khách hàng rất cao”, bà Cassidy nói.

Cuộc đua giữ thị phần và tìm động lực mới

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu Anthropic có thể duy trì, thậm chí đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng hay không.

Khác với những đối thủ lớn, Anthropic chưa có chỗ đứng tương xứng trên thị trường AI dành cho người tiêu dùng. Theo Sensor Tower, ChatGPT hiện có 1,4 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, vượt xa con số 124 triệu của Claude.

ChatGPT cũng dẫn trước Claude về thời gian sử dụng hàng tuần và mức chi tiêu trong ứng dụng. Theo Abe Yousef, nhà phân tích cấp cao tại Sensor Tower, điều này có thể cho thấy ngày càng nhiều người dùng ChatGPT sẵn sàng trả tiền đăng ký dịch vụ.

Khoảng cách này có thể chưa phải vấn đề lớn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu ChatGPT và Meta Muse ngày càng trở thành những nền tảng chiếm nhiều thời gian của người dùng, các đối thủ này có thể mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực công việc và kinh doanh.

Claude đã tăng mạnh, nhưng vẫn còn cách biệt đáng kể so với các đối thủ như Meta AI, Google Gemini và ChatGPT. Ảnh: Reuters.

Áp lực cạnh tranh cũng được dự báo gia tăng. OpenAI, công ty được kỳ vọng tiến hành IPO vào năm tới, hiện là đối thủ lớn nhất của Anthropic. Theo dữ liệu của Ramp, OpenAI chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu cho AI của doanh nghiệp Mỹ, trong khi tỷ lệ của Anthropic gần 45%.

Dù tăng nhanh, chi tiêu AI trong khối doanh nghiệp vẫn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực công nghệ và tài chính, theo Ara Kharazian, nhà kinh tế trưởng tại Ramp. Điều này vừa mở ra dư địa phát triển, vừa khiến Anthropic phụ thuộc đáng kể vào ngân sách của một nhóm khách hàng tương đối nhỏ.

Ông Kharazian cho biết các công ty công nghệ và tài chính từng mạnh tay đầu tư vào AI hiện đã bắt đầu thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, OpenAI giảm giá một số sản phẩm để cạnh tranh, còn nhiều doanh nghiệp chuyển sang mô hình AI mã nguồn mở nhằm tiết kiệm chi phí và tự vận hành trên hệ thống phần cứng của mình. Cách tiếp cận này cũng có thể tăng cường bảo mật khi xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Theo bà Cassidy, những nền tảng như Oracle cho phép doanh nghiệp kết hợp nhiều dịch vụ AI trong cùng một hệ thống. Chẳng hạn, một công ty có thể dùng Claude Cowork để quản lý tệp tin, nhưng chuyển sang Grok khi cần câu trả lời dựa trên nội dung mạng xã hội.

“Thị phần khi đó sẽ không còn tập trung riêng vào Claude mà được phân bổ cho nhiều mô hình khác nhau, tùy theo khả năng tối ưu chi phí”, bà Cassidy nhận định.

Claude Code từng là động lực quan trọng đưa Anthropic trở thành thế lực trong thị trường AI doanh nghiệp. Giờ đây, công ty phải tìm ra lĩnh vực tiếp theo có thể duy trì đà phát triển.

“Các trợ lý AI phục vụ lập trình đã thúc đẩy tăng trưởng vừa qua. Nhưng chúng ta cần xác định đâu sẽ là lĩnh vực tạo ra bước tiến tiếp theo”, ông Kharazian nói.