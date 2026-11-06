Anthropic triển khai tính năng hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân trên Claude

Theo thông báo của Anthropic, tính năng mới được cung cấp dưới dạng bản thử nghiệm (beta) trong tuần này cho người dùng trả phí tại Mỹ thuộc các gói Claude Pro, Max và Ultra. Người dùng có thể liên kết tài khoản ngân hàng và thẻ thông qua Plaid - dịch vụ kết nối các ứng dụng với ngân hàng - sau đó đặt câu hỏi để Claude hỗ trợ tổng hợp và tìm hiểu thông tin tài chính cá nhân.

Anthropic nhấn mạnh tính năng này chỉ cho phép truy cập dữ liệu để đọc, không có khả năng thực hiện giao dịch chuyển tiền, quản lý tài khoản hay đầu tư thay người dùng. Công cụ cũng không được thiết kế để đưa ra lời khuyên đầu tư.

Công ty cho biết tính năng không có quảng cáo hoặc nội dung giới thiệu sản phẩm được tài trợ. Các cuộc trò chuyện trong khu vực quản lý tài chính cá nhân cũng không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI của hãng.

Động thái trên cho thấy Anthropic đang mở rộng ứng dụng của Claude sang lĩnh vực tài chính cá nhân, trong bối cảnh công ty chuẩn bị tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).