Anthropic tặng lượt reset toàn bộ hạn mức Claude cho gói Pro, Max, Ultra, Team sau lỗi hệ thống

Anthropic vừa tặng khách hàng Claude trả phí một lượt reset toàn bộ hạn mức sử dụng, áp dụng cho các gói Pro, Max, Ultra và Team. Động thái này được đưa ra sau làn sóng phản ứng của cộng đồng về việc quota cạn kiệt quá nhanh do lỗi kỹ thuật. Thông báo được tài khoản Claude Developers đăng vào sáng 11/11 (giờ Việt Nam).

Lượt reset lần này khác gì các đợt hỗ trợ trước?

Theo thông báo, đây không phải đợt hỗ trợ nhỏ lẻ như trước. Lượt làm mới áp dụng cho toàn bộ các mô hình AI và mọi loại giới hạn, từ chu kỳ 5 giờ cho đến quota theo tuần.

Khách hàng có thể chủ động kích hoạt lượt reset bất kỳ lúc nào trong mục Settings > Usage, hoặc truy cập clau.de/reset. Thời hạn cuối là 14h ngày 10/12 (giờ Thái Bình Dương).

Người dùng được gì, và không được gì?

Đại diện Anthropic làm rõ đây là lượt làm mới bổ sung, không thay đổi chu kỳ khôi phục mặc định của tài khoản. Nói cách khác, người dùng không được cộng thêm thời gian sử dụng.

Thay vào đó, họ có quyền tự chọn thời điểm đưa hạn mức về 100% khi cần. Với những người thường xuyên chạy tác vụ nặng hoặc lập trình, việc kích hoạt đúng lúc có thể mang lại thêm đáng kể thời gian làm việc.

Nguyên nhân: lỗi hệ thống khiến quota hao nhanh bất thường

Anthropic thừa nhận một số lỗi hệ thống gần đây khiến tài khoản người dùng tiêu tốn quota nhanh bất thường. Công ty cho biết đang khắc phục các sự cố này.

Đồng thời, Anthropic thừa nhận đợt reset riêng cho mô hình Fable hôm 9/11 chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề với những người đã chạm trần giới hạn tuần trên toàn hệ thống.

Cộng đồng lập trình viên và người dùng nâng cao đã liên tục phản ánh hạn mức Claude "bốc hơi" quá nhanh, đặc biệt khi dùng công cụ Claude Code. Trên GitHub xuất hiện nhiều báo cáo cho thấy các tài khoản gói Team hay Ultra đắt tiền chạm mốc 100% giới hạn tuần chỉ sau khoảng hơn 30 giờ sử dụng.

Sức ép pháp lý đi kèm

Bên cạnh áp lực từ người dùng, Anthropic đang đối mặt với vấn đề pháp lý. Theo Reuters, một thẩm phán Mỹ vừa chấp thuận xem xét vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc quảng cáo gây hiểu lầm về dung lượng sử dụng của gói Claude Max.

Dù vậy, phía Anthropic khẳng định quyết định tặng lượt reset hoàn toàn xuất phát từ mong muốn khắc phục sự cố kỹ thuật và đền bù trải nghiệm cho khách hàng.

Bài toán niềm tin với người dùng trả phí

Sự việc cho thấy việc quản lý tài nguyên và giữ niềm tin của người dùng trả phí vẫn là bài toán khó với các công ty phát triển AI. Với người dùng Claude, lượt reset này là cơ hội lấy lại hạn mức đã mất, nhưng cần được kích hoạt trước thời hạn nêu trên.